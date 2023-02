Bye bye single blues: 5 survivaltips voor singles op Valentijnsdag

Laatst geüpdatet op februari 8, 2023 by Redactie

In pyjama op de bank, veel chocolade en wijn, liefdesfilms en een of twee melodramatische, zelfmedelijdende momenten – zo moet Valentijnsdag op 14 februari er niet uitzien voor singles: gebruik de dag als Do-Date en probeer iets nieuws, dat is het motto voor singles. In een Valentijnsdagavontuur ver van romantiek, hebben we 5 survivaltips voor singles:

1. Ontsnap even: Escape Room

Wie zegt dat Valentijnsdag alleen voor koppels is? De liefde vieren met vrienden is net zo leuk. Bijvoorbeeld in de Escape Room: elk team heeft een uur de tijd om puzzels op te lossen en zich zo uit de kamer te bevrijden, wat vaardigheid en deductiekracht vereist. Want alleen wie erin slaagt de verborgen aanwijzingen te vinden en de codes te kraken, vindt uiteindelijk de sleutel tot vrijheid. In de Escape Room telt elke seconde. Dus geen tijd om de gedachten van het verleden of onbereikbare liefde te verspillen.

2. Eng in plaats van romantiek: buitengewone diners

Horrorverhalen en sprookjes – hier is geen romantische stemming gegarandeerd! Geen romantisch diner bij kaarslicht. Met je beste vriend of de meiden kun je naar een buitengewoon spookachtig diner gaan. Met een informele maaltijd op een spannende locatie en een wereld van monsters, moordenaars en gekken is er zeker geen plaats voor sentimentele Valentijnsdagmelancholie.

3. Ervaar het gekke: Quad Tour

Wat dacht je ervan om Valentijnsdag te gebruiken als een kans om iets compleet nieuws te proberen en een micro-avontuur aan te gaan? Deze korte ontsnapping uit het dagelijkse leven, bijvoorbeeld tijdens een offroad-tour met een quad, heeft een geweldig ontspannend effect en helpt stress te vergeten en nieuwe energie vrij te maken. Want waar het asfalt ophoudt, daar begint het plezier pas echt als je met vrienden op een quad rijdt! De off-road tour laat je uit de eerste hand ervaren waarom een ​​quad ook wel een “akkermotor” wordt genoemd. Want hoe groter het off-road gedeelte, hoe meer gekke actie en adrenalinekicks!

4. Verken nieuw territorium: buitengewone stedentrips

“Op een dag zal ik…” kan iedereen zeggen. Deze ene stad staat al zo lang op de bucketlist? Waarom wachten tot morgen? Valentijnsdag is de perfecte gelegenheid om te reizen – alleen of met vrienden. Wie alleen reist, kan genieten van alle vrijheden in deze wereld. Solo reizigers zullen het sowieso al snel merken: niemand blijft toch lang alleen. Of samen met je beste vriend of maatje naar een metropool in de wereld: de mogelijkheden voor avontuurlijke reizen zijn divers. Voor Harry Potter-fans: ga naar Londen om de filmlocaties te zien, terwijl foodies een korte trip naar Lissabon kunnen maken. De stad is kleurrijk, vrolijk en zo’n feestvriendelijke plek voor een sfeervolle Valentijnsdag.

5. Maak een voltreffer: Paintball

Niet op de bank blijven hangen, maar echt sporten in teamsport op Valentijnsdag. Links faken, rechts voorbijduiken en dan je tegenstander eens goed slaan: het teamspel paintball vereist een hoge mate van concentratie, tactiek en teamgeest. Voor degenen die liever schoon blijven, is lasergamen een geweldig alternatief: het doel is hier om de sensoren van de tegenstander te raken met de “laser” zonder zelf in het vizier te komen.