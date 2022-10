Cabernet Sauvignon wijn – een van de meest populaire rode wijn soorten

Een favoriete Cabernet Sauvignon zou op je favorietenlijstje staan ​​als het om rode wijn gaat! Cabernet Sauvignon is je waarschijnlijk bekend, hoe weinig je ook van wijn weet. Of je nu uit eten gaat met vrienden of thuis ontspant, Cabernet Sauvignon is een van ’s werelds meest populaire rode wijndruivensoorten. De druivensoort is duurzaam, veelzijdig en betrouwbaar. Het is tijd om alles te ontdekken wat je moet weten over deze druif.

Wat is Cabernet Sauvignon?

Meestal afgekort tot “Cab”, is Cabernet Sauvignon een blend van Cabernet Franc- en Sauvignon Blanc-druiven. Ook bekend als Petit-Bouchet, Petit-Cabernet en Sauvignon Rouge, staat de zwarte schil Cabernet Sauvignon-druif bekend om zijn dikke schil, veerkracht tegen de elementen en het vermogen om zich in verschillende klimaten te vermenigvuldigen.



In bijna alle wijnproducerende landen wordt het in verschillende klimaten verbouwd. Enkele van de meest opvallende wijngebieden zijn Frankrijk (Bordeaux), Californië (Napa Valley, Sonoma County, Paso Robles), Italië (Toscane), Australië (Coonawarra), Chili (Maipo Valley), Argentinië, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland.

Noten van Cabernet Sauvignon

Afhankelijk van waar de druiven worden verbouwd en hoe ze worden verwerkt, kan de smaak van de wijn verschillen. Maar over het algemeen heeft Cabernet Sauvignon donkere fruitsmaken van zwarte bes (cassis), zwarte kers, braam met noten van groene paprika, kruiden, tabak, hout en vanille (van veroudering in eiken vaten). Het maakt niet uit in welk wijngebied het groeit, Cabernet Sauvignon is droog en heeft de neiging om vol te zijn met medium tot hoge tannines en voelbare zuren.

Hoe wordt Cabernet Sauvignon gemaakt?

In de wijngaard worden de druiven geoogst, geperst en gefermenteerd om Cabernet Sauvignon te creëren. Als het echter om Cab gaat, beslist de wijnmaker ook of het een enkele druivensoort of een blended wijn wordt. Als het laatste het geval is, bepaalt de wijnproducent ook of de blending voor, tijdens of na de fermentatie zal gebeuren.



Als de wijn wordt onderbroken voordat de gisting is afgelopen, blijft er meer suiker over, wat resulteert in een zoetere wijn. Als de wijnmaker de gisting zijn gang laat gaan, wordt het een drogere wijn met een lager suikergehalte.



Blended Cabernets worden gemaakt door de druivensoorten afzonderlijk te vergisten en te laten rijpen en ze vervolgens te combineren voordat ze worden gebotteld. Evenzo laten veel wijnproducenten het fermentatie- of verouderingsproces plaatsvinden in eikenhouten vaten, wat die kenmerkende houtachtige smaken geeft die Cabernet Sauvignon zijn duidelijke tonen van vanille, hout en kruiden geven.



Het maakt niet uit of het een blended of single-variëteit Cabernet is, dit complexe rood heeft meestal een alcoholgehalte van ten minste 13,5%, wat hoger is dan het gemiddelde glas wijn van 12%.

Populaire Cabernet Sauvignon-wijnmelanges

Veel cepagewijnen worden gemengd met Cabernet Sauvignon-druiven. Hier zijn enkele van de meest populaire combinaties:



Cabernet Franc

Petit Verdot

Tempranillo

Merlot

Syrah (Shiraz)

Zinfandel

Malbec

Sangiovese

Hoe te genieten van Cabernet Sauvignon

Hoewel er geen strikte regels zijn over hoe je van wijn kunt genieten, zijn er enkele praktische tips en technieken die je kunt gebruiken om het meeste uit je wijndrinkervaring te halen. Hier zijn een paar ideeën om in gedachten te houden bij het openen van je volgende fles Cabernet Sauvignon, inclusief de ideale temperatuur voor het serveren en smakelijke voedselcombinaties.

Temperatuur

Volg bij het serveren van Cabernet Sauvignon de basisrichtlijnen voor de beste wijntemperatuur. Algemene kennis dicteerde ooit dat kamertemperatuur ideaal is voor het serveren van rode wijn, maar de waarheid is dat het te warm is. Om een ​​zacht, bitter en overdreven alcoholisch glas Cab te vermijden, serveer het net iets koeler dan kamertemperatuur op ongeveer 18-20 graden.



Net als bij andere volle rode wijnen, moet je Cabernet Sauvignon wijn 30 minuten tot een uur in de koelkast koelen voordat je hem opent. Je kunt het dan decanteren of 10 minuten in de fles laten staan ​​om te ademen voordat je het serveert.

Voedselcombinaties

De robuuste smaak en het rijke tanninegehalte in Cabernet Sauvignon maken het een perfecte partner voor bijna alle gegrild vlees, peperige sauzen en rijk gearomatiseerde gerechten. Enkele ideale wijnarrangementen zijn New York strip steak, filet mignon, spareribs, rundvlees in Koreaanse stijl, lamsrack, hamburgers, salami en Ahi-tonijn met peperkorst. Voor vleesloze combinaties kun je niet fout gaan met gegrilde groenten, waaronder portobello-champignons, aubergines en paprika’s.



Als het gaat om kaascombinaties, zoek dan naar een stevige, complexe kaas die bestand is tegen de lange afdronk en rijke smaak van Cab. Oude cheddar, Gouda en Gruyere zijn allemaal goede keuzes. Kies als toetje de donkere fruitsmaken en pittige tonen van Cabernet Sauvignon met bramen-, kersen- of bosbessentaart, of een andere pure chocoladetraktatie.

Voordelen voor de gezondheid van Cabernet Sauvignon

In 2006 toonde een onderzoek aan de Icahn School of Medicine op de berg Sinaï aan dat resveratrol, een stof in rode wijn, het risico op de ziekte van Alzheimer vermindert. Cabernet Sauvignon-wijn (in gematigde hoeveelheden) kan de verbindingen verminderen die de hersencellen aanvallen die de ziekte van Alzheimer veroorzaken.