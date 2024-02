Cactus: toepassingen en voordelen

Laatst geüpdatet op februari 23, 2024 by Redactie

De cactus is geliefd bij veel mensen omdat hij een ideale decoratie is voor elke hoek van je huis, of het nu in de tuin of in de keuken is. Deze onderhoudsarme plant kan zonder water overleven en is een uitstekende luchtzuiverende kamerplant, die essentiële voedingsstoffen levert die je gezondheid kunnen verbeteren.

Wat is een cactus?

Deze plant komt uit de woestijn en hoewel hij voornamelijk in droge gebieden groeit, heeft de cactus een uniek aanpassingsvermogen. Hij overleeft in tuinen over de hele wereld en in gebieden met verschillende klimaten. De plant staat bekend om zijn dikke stengels bedekt met stekelige stekels of scherpe punten, maar deze kenmerken hebben er niet voor gezorgd dat je van de voordelen kunt profiteren.

Herkomst van de cactus

De cactus is een endemische plantensoort in Mexico die ook in een klein gebied van de Verenigde Staten groeit. Het dateert uit de pre-Spaanse tijd en is een belangrijke voedingsbron geweest voor Meso-Amerikaanse dorpen. Bovendien wordt er gezegd dat toen de Azteken op zoek waren naar een plek om Tenochtitlán te bouwen, Huitzilopochtli, de oorlogsgod, tegen hen beweerde dat het beloofde land een majestueuze adelaar zou bevatten die zat op een gigantische cactus genaamd nopalera, die tegelijkertijd een slang at. Om deze reden is de cactus in Mexico een symbool van nationale identiteit geworden, aangezien de adelaar op de nopalera het embleem is van de Mexicaanse vlag.

De cactus in de gastronomie

Ondanks zijn scherpe stekels is de cactus een traditionele voedselbron in Mexico. Deze endemische plant is een ingrediënt in stoofschotels, soepen, braadstukken, salades en zelfs heerlijke drankjes, naast vele andere culinaire bereidingen.



En alsof dat nog niet genoeg is, is cactus een van de gezondste voedingsmiddelen die je in je dagelijkse voeding kunt opnemen, omdat het rijk is aan vitamines, vezels, mineralen, antioxidanten en natuurlijk een aanzienlijke hoeveelheid water. De meest voorkomende eetbare cactussen zijn de nopal, pitaya, blauwe agave en xoconostle.

Zijn rol in beauty

Dit woestijnwonder is ook een trend in de huidverzorging geworden, omdat het extract de hydratatie stimuleert. Ondanks dat de cactus een stoere buitenkant heeft, bevat hij veel voedende ingrediënten die het natuurlijke vermogen van de huid om vocht op te slaan ondersteunen.



Dit retentievermogen helpt de gevoelige huid te kalmeren, de tekenen van veroudering te vertragen, zonnevlekken te bestrijden en is ook een uitstekende bodyscrub. Sommige soorten cactussen bevatten voedingsstoffen die ook helpen het haar te laten groeien en versterken, dus je kunt ze als masker gebruiken om een gladde en glanzende uitstraling van je haar te krijgen.