Cadeaustress? Dít doet het altijd goed!

Laatst geüpdatet op december 27, 2022 by Redactie

Een gevoel wat we allemaal wel kennen; je moeder, tante of buurvrouw is bijna jarig en je wilt ze graag verrassen met iets leuks. Maar in een tijd waar we bijna alles al hebben wat ons hartje begeerd kan het vinden van een leuk cadeau een behoorlijke uitdaging zijn. Wanneer je online gaat zoeken op ‘leukste cadeau’ stuit je op de standaard varianten die gesponsord zijn. Daarom vind je hier tips die het écht altijd goed doen en waar je zeker van bent dat het een schot in de roos is. Letterlijk soms!

Een bloemetje

Het is een cliché, maar bloemen zijn echt altijd goed. Of het nu is om iemand een hart onder de riem te steken, gefeliciteerd bloemen zijn of gewoon zomaar. Wat velen echter niet weten is dat je binnen de categorie bloemen nog behoorlijk kan variëren. Zo zijn tegenwoordig droogbloemen ontzettend populair. Niet alleen helemaal volgens de laatste trends, maar droogbloemen gaan ook nog eens veel langer mee dan andere bloemen. Ook kleine boompjes zijn ontzettend populair, een schattig bonsai boompje is onwijs leuk en duurzaam. En wat dacht je van de luchtplantjes in glazen bollen die je op kunt hangen, allemaal onwijs leuke cadeaus!

Daar zit een luchtje aan

Een geurtje, zeker wanneer het dé favoriet van de ontvanger is, is altijd een goed idee. Een cadeau hoeft niet altijd ontzettend origineel te zijn om in de smaak te vallen. Juist niet misschien! Wanneer jij iemand verblijdt met een cadeau wat hij of zij echt gaat gebruiken is dat misschien wel het allerbeste cadeau. De kosten zijn dan het cadeau immers meer dan waard.

De ervaring

In een tijd waar we materialistisch gezien alles al hebben, is het geven van een ervaring ook een leuk idee. Denk aan een gezellig diner, kookworkshop of dagje uit samen. Hier geef je iemand mooie herinneringen en quality time mee. Misschien wel zaken die vandaag de dag belangrijker zijn dan ooit tevoren. Ga bij de ervaring echter ook altijd voor iets wat wel in de smaak valt bij de ontvanger. Is iemand niet echt een adrenalinejunkie? Dan is het niet aan te raden om een bungeejump cadeau te doen. Ook hier geldt; het gaat om de ontvanger en niet om de gever.



Kortom, een goed cadeau hoeft niet altijd origineel te zijn. Het succes valt of staat met de wensen en voorkeuren van de ontvanger. Het getuigt van moeite wanneer je kunt aantonen echt voor een persoonlijk cadeau te zijn gegaan. Ook de hoogte van de prijs is niet bepalend voor het succes van het cadeau, het gaat om de intentie!