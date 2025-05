Caesar Salad – een salade met geschiedenis

Laatst geüpdatet op mei 8, 2025 by Redactie

“Caesar Salad” is een klassieker uit de Amerikaanse keuken. Traditioneel wordt het bereid met romaine sla, croutons en een romige dressing met ei, ansjovis, Parmezaanse kaas en knoflook. Maar tegenwoordig zijn er talloze variaties – afhankelijk van de regio en het land – waaronder caloriearme, vegetarische of veganistische opties.

Lees ook: Een culinaire reis door salades

De geschiedenis van Caesar Salad

Het verhaal begint ruim honderd jaar geleden, niet in Amerika, maar in de Mexicaanse grensstad Tijuana. Volgens de legende vierde een groep Amerikanen daar op 4 juli 1924 de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. In die tijd werd er in Mexico legaal alcohol geschonken, terwijl er in Amerika de drooglegging van kracht was. Het restaurant van de Italiaans-Amerikaanse Cesare Cardini had geen voorraad meer. Uit noodzaak zou hij met de ingrediënten die hij nog had een nieuw gerecht hebben bereid, dat later ‘Caesar Salad’ werd genoemd.

Zelf maken

Volgens het originele recept wordt romaine sla gewassen, drooggeschud en in reepjes gesneden. Voor de croutons snijdt je het witte brood in stukken en bak je deze in een pan met een beetje olie. Het bijzondere is de aromatische romige dressing, waarvoor rauwe eieren worden opgeklopt met olie als mayonaise en gepureerd met andere ingrediënten, zoals ansjovisfilets, Parmezaanse kaas, knoflook, mosterd en limoensap. Giet tot slot de saus over de salade, meng alles goed en bestrooi met de croutons en de geraspte Parmezaanse kaas.

Serveren

Caesar Salad wordt vaak geserveerd met gefrituurde kipfiletreepjes als hoofdgerecht, maar smaakt ook lekker als bijgerecht bij gegrilde gerechten. Als je wilt, kun je ook andere soorten salade toevoegen, zoals ijsbergsla, komkommer en tomaten. De saus maakt het gerecht echter wel heel machtig. Wil je calorieën besparen, maak de dressing dan met magere yoghurt in plaats van ei en olie.

Lees ook: Recept: Salade Niçoise

Plantaardige versie

Voor een puur plantaardige versie wordt een soort ‘mayonaise’ gemaakt van ongezoete sojamelk, mosterd, koolzaadolie, een beetje zout en citroensap. De ansjovis kan vervangen worden door kappertjes of nori-vellen. Veganistische “Parmezaanse kaas” is eenvoudig te bereiden in een keukenmachine met behulp van cashewnoten, voedingsgist, een beetje knoflook en zout. In plaats van kipreepjes smaakt gemarineerde tofu of geroosterde kikkererwten ook lekker.