Cajun kruidenmix: ​​​aromatisch en pittig

Laatst geüpdatet op april 2, 2025 by Redactie

In de zuidelijke staten van Amerika worden veel gerechten traditioneel verfijnd met “Cajun”. Deze sterke tot licht scherpe kruidenmix bestaat meestal uit verschillende peperkorrels, cayennepeper, grof zout, zoete of gerookte paprika, uien- en knoflookpoeder, tijm en oregano.

Lees ook: 5 kruiden- en kruidenmelanges voor kip en vlees

Daarnaast worden bijvoorbeeld piment-, komijn- en laurierblaadjes, gemalen chilipepers, maar ook mosterdzaad, nootmuskaat, kruidnagel en kaneel toegevoegd. Voor meer smaak kunnen specerijen zoals piment, komijn en chili kort in een pan zonder vet worden geroosterd tot ze beginnen te geuren.



De Cajun-keuken is de eenvoudige en rustieke keuken van de afstammelingen van Franse kolonisten in de Amerikaanse staat Louisiana. Naast Franse invloeden zijn er ook Spaanse en Italiaanse invloeden. Paprika’s, selderij en uien worden in bijna elk gerecht gebruikt. Het rijstgerecht Jambalaya is zeer bekend en doet denken aan de Spaanse paella. De stevige stoofpot “Gumbo” wordt bereid met paprika, uien, selderij, okra, gevogelte, zeevruchten en gerookte worst, gebonden met een donkere roux en geserveerd met rijst.



Als je Cajun zelf maakt, kun je variëren met de ingrediënten en deze aanpassen aan verschillende gerechten. Een pittigere mix is ​​geschikt voor vlees, vis en zeevruchten, terwijl een iets mildere mix geschikt is voor groenten, zoete aardappelen, salades, rijst en noedelgerechten. Normaal gesproken worden vis en vlees vóór het koken gekruid, terwijl Cajun pas aan het einde van het koken aan stoofschotels en soepen wordt toegevoegd. Gemengd met olie kan het mengsel ook gebruikt worden om gestoofd vlees te marineren.

Lees ook: Berbere: Het pittige kruidenmengsel uit Afrika

Consumenten kunnen kant-en-klare Cajun-kruidenmixen vinden in goed gesorteerde supermarkten. Ze zijn verkrijgbaar als poeder of kruidenpasta. Als je zelf wilt experimenteren, kun je alle kruiden in een vijzel fijnmaken en ze in een pot met schroefdeksel op een koele, donkere plaats bewaren. Het mengsel kan vervolgens maximaal een jaar bewaard worden.