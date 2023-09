California Mauve: de trendkleur van 2024

De zomer mag dan bijna voorbij zijn, maar het ziet er naar uit dat we het komende jaar alsnog dat vakantiegevoel bij ons kunnen houden. Karwei’s team van trend experts maakt namelijk de trendkleur bekend voor het jaar 2024: California Mauve. Een kleur die knipoogt naar de zonnige Amerikaanse Westkust en waarmee je het natuurlijke vakantiegevoel in huis haalt. De nieuwe trendkleur California Mauve van Le Noir & Blanc is vanaf vandaag exclusief verkrijgbaar bij alle Karwei-bouwmarkten en online op karwei.nl.

California Mauve

Met California Mauve brengt Karwei in 2024 het nostalgische vakantiegevoel naar binnen. California Mauve is een toegankelijke kleur die vanwege haar balans tussen grijs en lila bij zowel stijlvolle naturellen en grijzen, als poederige pasteltinten past. Daarnaast sluit het ook goed aan bij uitgesproken, krachtige aardetinten als bruin, oranje, terra en purper. Zo is de nieuwe trendkleur eindeloos te combineren. Maar toonaangevender nog is de vrije spirit van de seventies die aan de kleur ten grondslag ligt. De lichtpaarse ondertoon wekt het verlangen naar avontuur op. Van verre reizen door canyons en woestijnen. Met de wind door je haren in een open auto door een landschap vol terra kleuren, van dieprood en purper tot oker en zandkleuren. Zowel avontuurlijk als down to earth! Bekijk hier de video van de Karwei trendkleur California Mauve om in dit gevoel op te gaan.

Iconisch moment voor interieurliefhebbers

Lisa-Marie Klap, Brand & PR manager bij Karwei, over de trendkleur van 2024: “We zijn enorm enthousiast dat we, na maandenlang onderzoek door onze experts, eindelijk de nieuwe trendkleur van 2024 bekend kunnen maken. Het introduceren van de trendkleur doen we nu voor het derde jaar op een rij en is inmiddels uitgegroeid tot een iconisch en definiërend moment voor interieurliefhebbers, dat woontrends in Nederland voor de rest van het jaar inspireert.”



Klap is dit jaar in het bijzonder over California Mauve te spreken: “Extra leuk aan de kleur van dit jaar is dat we een vleugje California dreaming in huis halen en dat zonnige gevoel dus het hele jaar een beetje bij ons kunnen houden. Dit realiseren we niet alleen via de Karwei trendkleur, maar ook met onze nieuwe najaarscollectie, die hier volledig op is ingespeeld. Zo maken we het interieur fans nog makkelijker om helemaal op te gaan in die vrije en avontuurlijke seventies spirit.”

Zowel dichtbij als ver weg

In licht van de nieuwe trendkleur van 2024, introduceert Karwei ook een breder trendpalet, met kleuren die aansluiten op de trendkleur, en dat een verfrissende aanvulling is op de seventies interieur trend. Al deze kleuren zijn veelzijdig en makkelijk met California Mauve te combineren. De terra tinten uit het palet – van dieprood en paars tot oker en zandkleuren – nemen je mee langs canyons, woestijnen, en landschappen. Ook zitten er lichtere tinten in het palet, zoals Mushroom Beige en Wheatgrass Grey, voor een serene eenheid waarbij je helemaal tot rust komt. Tot slot zorgen de krachtige aardtinten als Blanket Brown of Dijon Brown voor een levendige sfeer. Door California Mauve te combineren met deze tinten kun je van je huis een echt thuis maken, waarbij je een spannende balans creëert en tegelijkertijd meegenomen wordt naar een verscheidenheid aan verre plekken.

Probeer de trendkleur eerst uit

California Mauve en het gehele trendpalet van 2024 zijn ook verkrijgbaar als Karwei kleurtesters. Ideaal om de kleur thuis uit te proberen! Als je er vervolgens voor kiest om de verf aan te schaffen, ontvang je het aankoopbedrag van de kleurtester terug.

Niet helemaal in de smaak?

Mocht de kleur onverhoopt toch iets anders uitpakken dan verwacht? Geen probleem. Het verwezenlijken van je smaak vergt soms wat tijd. Karwei schiet te hulp met de kleurgarantie, waarbij je een andere kleur mag uitkiezen die beter bij je smaak past. Dus ben je niet tevreden? Dan kun je hetzelfde product in een andere kleur aanschaffen om de oorspronkelijke tint te vervangen.