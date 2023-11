CANAL+ keert terug naar Nederland met een nieuw streamingplatform

Laatst geüpdatet op november 13, 2023 by Redactie

CANAL+ komt terug naar Nederland! Met nieuwe ambities en een streamingdienst met een geweldig aanbod van Europese films en series. De streamingdienst is voor het einde van het jaar beschikbaar via de bekende appstores en bij launching partner Ziggo. Internationaal is het merk actief in meer dan 50 landen en heeft CANAL+ ruim 25 miljoen abonnees in Europa, Afrika en Azië. Met eigen merken als STUDIOCANAL, SPI (Film1 & FilmBox) en Dutch FilmWorks is CANAL+ de Europese leider in productie, acquisitie en distributie van films en series.

Met dit nieuwe platform krijgen consumenten toegang tot exclusieve CANAL+ Originals en internationale producties van CANAL+ Group, maar ook tot bijzondere en exclusieve titels van Viaplay, Fremantle, Dutch CORE, Lionsgate en Lumière. Een grote verscheidenheid uit alle genres met allemaal één gemeenschappelijke deler: van hoge kwaliteit en met een Europese focus. Verwachte series voor lancering zijn onder andere de CANAL+ Original The Brigade en een nieuw seizoen van de succesvolle Noorse serie Furia. Van buiten de Europese grenzen komt de nieuwe actieserie Negotiator.

Hans Troelstra, CEO M7 /CANAL+ Group: ”Met onze ambitie om internationaal verder te groeien is Nederland een logische volgende stap om onze positie als Europese contentaanbieder te versterken. Met een onderscheidend aanbod, jarenlange expertise in de markt met Canal Digitaal, onze Canal Digitaal TV app welke sport, tv, films en series combineert en de volwassen streamingmarkt die Nederland kent, kijken we er naar uit hier op korte termijn te lanceren. Ik ben trots om direct bij de start Ziggo als launching partner te hebben. Zo is CANAL+ direct toegankelijk voor een groot deel van de Nederlandse consumentenmarkt”.

Country Manager Alco de Jong: “Naast geweldige films en series die we in de CANAL+ app aanbieden, hebben we ook de mogelijkheid om eigen producties te creëren via het immense contentnetwerk van CANAL+ Group waarin we actief zijn. Daarnaast bieden we voor de Nederlandse consument een nieuwe zender, CANAL+ Action, die 24 uur lineair wordt geprogrammeerd. Actie moet gezien worden als gevoel, niet als genre. Consumenten kunnen aantrekkelijke series en films verwachten uit genres als misdaad, sport, drama en thriller. Met het CANAL+ platform bieden we een spannend en eigenzinnig alternatief voor de grote Amerikaanse aanbieders.”

Naast het direct-to-consumer aanbieden van de app is er ook een samenwerking gezocht met Ziggo. Klanten van Ziggo vinden de app binnenkort op de Mediabox Next en Next Mini. Robin Kroes, directeur Consumentenmarkt, kijkt uit naar de lancering “Met deze samenwerking hebben we een mooie, kwalitatieve aanvulling op ons streamingaanbod. Zo hebben onze klanten alles op één platform en bieden wij de beste entertainment-ervaring”.

De CANAL+ streamingdienst is binnenkort beschikbaar in de Appstore, Playstore en via Ziggo. Een abonnement is binnenkort verkrijgbaar op canalplus.nl vanaf € 4,99 per maand. De eerste zeven dagen is de app gratis, daarna is deze maandelijks opzegbaar. De app is op alle apparaten te gebruiken door twee gebruikers tegelijkertijd. Bestaande en nieuwe gebruikers van de Canal Digitaal TV App krijgen in hun huidige app ook toegang tot dit uitgebreide film- en serie-aanbod.