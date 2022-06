Cardio en meer: sporten voor een gezonde rug

We kennen het allemaal: uren achter de computer – na een lange dag op het werk willen we gewoon naar de bank. We verdienen het tenslotte! Eindelijk wat rust. denken. Want vroeg of laat duikt het op: problemen met onze rug. En ergens terecht. En nu? Nou, we kennen allemaal het antwoord: sport. Maar let op! Niet alle sporten zijn gezond voor onze rug. We nemen een kijkje en geven tips.

Cardio, maar rugvriendelijk

De naam zegt het al: cardiovasculaire training is super goed voor het hart. Maar wat als andere delen van het lichaam – zoals de rug – er ook baat bij hebben? Ja, je leest het goed! Het blijkt dat krachttraining eigenlijk heel goed is voor je rug. Dat is al een goede reden om wat hart-gezonde oefeningen in je trainingsroutine op te nemen. Binnenkort kun je afscheid nemen van vervelende rugpijn en volop genieten van het leven.

Gewoon zwemmen, zwemmen, zwemmen…

Moet het zacht zijn voor de gewrichten, de kern van het lichaam versterken en je hartslag verhogen? Et voila: zwemmen! Het ontlast je gewrichten en traint alle spieren in je lichaam tegelijkertijd. Trouwens, wat is er lekkerder dan een duik in een koel meer op een warme zomerdag? Niets. Velen glijden ontspannen door het water met behulp van de schoolslagtechniek. Om de nekspieren te ontlasten, moet je echter altijd je hoofd onder water houden en niet de hele tijd stijf boven het oppervlak houden. Trouwens, rugslag wordt algemeen beschouwd als de gezondste zwemstijl. Hierbij is het belangrijk om je hoofd niet te ver naar achteren te strekken.

Wandelen is het genot van de mens

Ook bij het wandelen speelt water een centrale rol. Om overbelasting en uitdroging te voorkomen, dien je voldoende water mee te nemen en regelmatig te pauzeren. Wandelen is een geweldige manier om nieuwe plekken te ontdekken terwijl je actief blijft. Overweeg om te investeren in ondersteunende schoenen om te voorkomen dat je met pijnlijke voeten naar huis terugkeert. Deze zorgen ervoor dat je voeten comfortabel en beschermd worden opgeborgen zodat ze je rug goed kunnen ondersteunen bij de volgende wandeling! De juiste rugzak met borst- en heupgordel is ook een goede metgezel. Bovendien moet de route niet te lang en veeleisend zijn, maar moet worden aangepast aan jouw prestatieniveau.

Goed voor ziel, geest en rug: yoga

Kinderhouding, berghouding, viervoeter – klinkt in eerste instantie vreemd. Maar het is wel heel goed voor je rug! Yoga is een van de beste dingen die je kunt doen voor de gezondheid van je rug, omdat het de spieren versterkt en de mobiliteit verbetert. Beide kunnen blessures helpen voorkomen. Hatha yoga biedt een totaalconcept dat zowel het lichaam als de geest traint. Lees ook: de beste yoga oefeningen voor een sterke rug.

Skate tot je het haalt

Als je van snelheid, beweging en een gezonde rug houdt, zul je versteld staan ​​hoe leuk skaten kan zijn. Een goede manier om in de sport te komen is door lessen te volgen bij een erkende trainer. Dit zal je helpen om de basis van inline skaten te leren, inclusief houding, balans en het voorkomen van blessures.

Thuis is waar mijn oefenmat is

Of je nu ’s morgens vroeg of na het werk wilt trainen, je kunt het gemakkelijk vanuit je luie stoel doen. Als de dag weer te druk is, hoef je je geen zorgen meer te maken dat je op tijd in de sportschool bent. Het enige wat je nodig hebt is de juiste apparatuur. Lees hier waarom.

Je checklist voor rugvriendelijke oefenmatten:

De mat moet goede dempende eigenschappen hebben voor comfort en bescherming tegen verwondingen. Zorg ervoor dat deze niet kleiner is dan 58 cm breed en 120 cm lang, zodat het bovenlichaam en hoofd gemakkelijk kunnen worden neergelegd. Gebruik de mat vooral voor staande oefeningen of als antislip bescherming. Hetzelfde geldt als het door kinderen wordt gebruikt. De mat moet ook gemakkelijk te hanteren zijn en gemakkelijk terug te brengen zijn in zijn oorspronkelijke vorm. Bovendien moet het antislip, duurzaam, veerkrachtig en veelzijdig zijn. Ook een gemakkelijke reiniging is belangrijk, zweet mag niet binnendringen. Andere belangrijke eisen zijn huidvriendelijkheid en een prettig gevoel. Ten slotte moet het goed isoleren, d.w.z. beschermen tegen de koude grond.