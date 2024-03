‘Careless Whisper’ nieuwe #1 in de 80’s Top 1500

Laatst geüpdatet op maart 29, 2024 by Redactie

De oplettende volger had de hints al opgepikt: ‘Careless Whisper’ van George Michael schittert dit jaar als de nieuwe nummer 1 in de 80’s Top 1500 van Radio 10 en stoot daarmee ‘Take On Me’ van A-ha (2) van de troon. Met het nummer ‘The Winner Takes It All’ verovert ABBA de 3e plaats in de populaire muzieklijst. Met de top 10 in aantocht geniet de luisteraar vandaag, na twee weken aftellen, van de crème de la crème van de muzikale jaren ’80 op Radio 10.

Careless Whisper

George Michaels single stond in het voorjaar van 1984 maar liefst 7 weken bovenaan de Nederlandse Top 40, met een saxsolo die misschien wel de meest bekende in zijn soort is. Vandaag de dag dankt het nummer zijn populariteit daarbij waarschijnlijk ook aan de documentaire WHAM! die vorig jaar verscheen op Netflix. Naar aanleiding daarvan tikte de videoclip op YouTube afgelopen september namelijk haar biljoenste viewer aan. Ook de Radio 10 luisteraar bleef niet ongeroerd: vandaag, ruim 40 jaar na het grote succes, is ‘Careless Whisper’ te horen als onbetwiste nummer 1 in de 80’s Top 1500.

Top 10

1. ‘Careless Whisper’ – George Michael

2. ‘Take On Me’ – A-ha

3. ‘The Winner Takes It All’ – ABBA

4. ‘Africa’ – Toto

5. ‘When The Lady Smiles’ – Golden Earring

6. ‘Like A Prayer’ – Madonna

7. ‘In The Air Tonight’ – Phil Collins

8. ‘Billie Jean’ – Michael Jackson

9. ‘I Wanna Dance With Somebody’ – Whitney Houston

10. ‘Sunday Bloody Sunday’ – U2