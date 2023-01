Carnaval 2023: Dit zijn de 8 populairste carnavalskostuums voor meisjes

Laatst geüpdatet op januari 25, 2023 by Redactie

Het is weer bijna carnaval en de zoektocht naar carnavalskleding voor meisjes is weer begonnen. We helpen je graag op weg met de 8 populairste kostuums voor dit jaar:

1. Prinsessen

Een prinsessenjurk is ongekend populair bij meisjes van alle leeftijden. Kies voor een klassiek sprookjes prinsessenjurk of een moderne variant bekend van een prinsessenpersonage.

2. Disney

Laat je kleine meid in de huid kruipen van haar favoriete Disney personage. Of het nu Minnie mouse, Elsa uit Frozen of de kleine zeemeermin is. Een Disneykostuum kan altijd en is een ware klassieker.

3. Dieren

Dieren carnavalskleding zijn voor meiden altijd een populaire keuze. Onze tip, ga eens voor een warme katten kostuum of een flamingo outfit.

4. Piraten

Piratenkleding voor kinderen is een populair kostuum dit jaar. Stoere meiden kunnen hun piraten kleding weer voor de dag halen.

5. Unicorns

Unicorns hebben een grote aantrekkingskracht op kinderen tijdens carnaval. Een eenhoorn kostuum doet het altijd goed.

6. Cowgirl

Cowboys en cowgirls, dit klassieke thema doet het altijd goed. Een cowgirl outfit kun je eenvoudig combineren met een cowboyhoed en een lasso. Haal je paard maar van stal en ga op avontuur!

7. Politie pak

Ga boeven vangen met een politie pak voor kinderen. Een politie outfit is een klassiek thema voor carnaval. Geschikt voor stoere meiden en jongens.

8. Harry Potter

Voor de oudere meiden zijn kostuums gebaseerd op hun favoriete filmpersonage altijd populair. Wat dacht je van een Hermelien kostuum uit de Harry Potter serie.



Of je op zoek bent naar prinsessenjurk of piraten kleding voor meisjes, er is genoeg keuze voor meiden die carnaval 2023 willen vieren in stijl. Nog een laatste tip: bestel je kleding op tijd zodat je zeker weet dat je alles op tijd hebt voor carnaval. Waarschijnlijk zal schoolcarnaval dit jaar plaatsvinden op vrijdag 17 februari 2023.