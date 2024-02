Carnaval in Kroatië: van rijke traditie tot originele festiviteiten

Laatst geüpdatet op februari 1, 2024 by Redactie

Kroatië, een land doordrenkt met geschiedenis en cultuur, viert carnaval op een unieke en levendige manier. Met kleurrijke kostuums, uitbundige optochten en eeuwenoude tradities, is carnaval in Kroatië een feest dat de bevolking samenbrengt en bezoekers betovert. Onder de vele carnavalsvieringen in het land nemen de festiviteiten in Rijeka, Samobor en Lovran een prominente plaats in. Ontdek hieronder waarom carnaval in Kroatië met geen ander carnaval ter wereld te vergelijken valt.

Lees ook: De zes kleurrijkste carnavalsfeesten ter wereld

1. Rijeka: Het hart van het Kroatische carnaval

Rijeka, gelegen aan de kust van de Adriatische Zee, staat bekend als het kloppende hart van het Kroatische carnaval. De carnavalsperiode wordt hier niet voor niks ‘het vijfde seizoen van het jaar’ genoemd! In Rijeka wordt carnaval al sinds jaar en dag met een hoofdletter “C” geschreven en met volle overtuiging gevierd. De straten van Rijeka vullen zich met kleurrijke praalwagens, dansers en muzikanten tijdens de optochten die zowel lokale bewoners als toeristen aantrekken. Het hoogtepunt van de festiviteiten is de Internationale Carnavalsoptocht op zondag 11 februari. Een optocht van honderden impressionante praalwagens, duizenden maskers en een ontelbaar aantal bezoekers uit binnen- en buitenland resulteren in een onmisbaar feest dat je niet mag missen. Nergens ter wereld kun je zo’n unieke mix ervaren van een Europees carnaval gebaseerd op historische en culturele tradities en mythes.

2. Samobor: Een reis door de tijd met traditie en folklore

Het pittoresk stadje Samobor nabij de hoofdstad Zagreb, viert het carnaval op een iets meer traditionele manier. Het carnaval van Samobor staat bol van lokale tradities en is één van de oudste carnavalsvieringen in Kroatië. De straten komen tot leven met kleinschalige optochten en lokale muziekgezelschappen. Naast het traditionele programma op het Koning Tomislavplein kunnen bezoekers elk jaar terecht op verschillende locaties door de hele stad. Meer dan 3.000 kinderen van scholen en kleuterscholen, 800 leden van lokale comités en 1.000 deelnemers van carnavalsgroepen uit heel Kroatië zullen naar verwachting deelnemen aan de dagelijkse evenementen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Dit jaar beleeft het carnaval van Samobor zijn 198e editie van 2 tot 13 februari binnen het thema: Van mammoet tot robot.

Lees ook: 5 x Reizen door muziek

3. Lovran: Elegante maskerades en betoverende festiviteiten

Het carnaval van Lovran staat bekend om zijn elegante maskerades en kostuumparades langs de prachtige promenade aan de Kvarner-baai. De betoverende sfeer van Lovran, met zijn middeleeuwse architectuur en kronkelende straatjes, voegt een extra dimensie toe aan het carnavalsfeest. Elk jaar kunnen bezoekers traditiegetrouw vanaf 17 januari genieten van muzikale optredens, dansvoorstellingen en diverse culturele evenementen die het carnaval van Lovran een onvergetelijke ervaring maken. Op het programma staat ondermeer “Gimkana”, een gemaskerde behendigheidswedstrijd op motoren. Ook de “Zubijada” maskerade vindt elk jaar plaats, dit omvat onder andere een viswedstrijd, een gemaskerd jeu de boules- en dartstoernooi en een zeilwedstrijd met afstandsbediening in de haven. Om de eeuwenoude tradities van de regio voort te zetten worden er gemaskerde kinderfeesten gehouden, die de kleintjes de geest van het carnaval bijbrengen. De carnavalsoptocht trekt jaarlijks meer dan 2.000 deelnemers aan en is één van de grootste optochten in de regio Kvarner.

Bekijk vakanties naar Kroatië bij Corendon.nl.