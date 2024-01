Carrièretips om van 2024 jouw beste carrièrejaar ooit te maken!

Laatst geüpdatet op januari 16, 2024 by Redactie

Wil jij van 2024 jouw beste carrièrejaar ooit te maken? We hebben 24 praktische tips die je in overweging zou moeten nemen om van 2024 je beste carrièrejaar ooit te maken. Hieronder delen we tips over hoe je je kunt voorbereiden en ervoor kunt zorgen dat die hoop, voornemens en manifestaties tot leven komen.

24 carrièretips voor 2024:

Begrijp wat je van je baan verwacht en maak het bekend:

Werkgevers willen dat hun werknemers slagen en gelukkig zijn. Wees proactief en laat hen weten wat je graag zou willen (in termen van arbeidsvoorwaarden, salarispakket, leren en ontwikkelen, en flexibiliteit), maar ook welke verantwoordelijkheden je graag op je zou willen nemen. Zowel jij als je werkgever profiteren hiervan.

Maak gebruik van sociale media om korte, boeiende video-cv’s te maken:

Benadruk je vaardigheden en persoonlijkheid. Jij zult je onderscheiden van de massa en de aandacht van potentiële werkgevers en recruiters trekken in 2024.

Blijf op de hoogte van branchenieuws en trends:

Door relevante hashtags op Twitter en LinkedIn te volgen, ben je altijd op de hoogte van potentiële vacatures en nieuwe kansen. Woon virtuele carrièrebeurzen en netwerkevenementen bij en profiteer van het gemak en de toegankelijkheid die ze bieden op de post-pandemische arbeidsmarkt.

Toon je aanpassingsvermogen:

Toon werkervaring en vaardigheid op afstand met samenwerkingstools zoals Zoom en Trello op je cv en LinkedIn-profiel.

Een nieuwsgierige geest is een waardevol bezit

Toon je toewijding aan je carrière en jezelf door te investeren in online cursussen of certificeringen om je vaardigheden te verbeteren, waarbij je je toewijding aan voortdurend leren benadrukt op je cv. Leer een nieuwe vaardigheid of verbeter je vaardigheid in een tweede taal om je carrièremogelijkheden in een geglobaliseerde wereld uit te breiden.

Optimaliseer je LinkedIn-profiel:

Een professionele portretfoto, een boeiende kop en regelmatige updates om je zichtbaarheid bij potentiële werkgevers te vergroten. Er is niets erger dan een verouderde biografie op LinkedIn – het kan een gebrek aan aandacht voor detail overbrengen en spreekt over je toewijding aan je carrière.

Maak gebruik van AI-gestuurde tools voor het beoordelen van cv’s:

Verfijn je sollicitatiemateriaal en zorg ervoor dat ze aansluiten bij de huidige best practices.

Maak gebruik van je aanwezigheid op sociale media:

Ga aan de slag met bedrijfspagina’s en wervingsmanagers en toon je oprechte interesse in hun organisaties. Pas op dat je niet te stalkerig overkomt!

Bereid je voor op video-interviews door je apparatuur te testen:

Zorg voor een schone achtergrond en oefen algemene sollicitatie vragen om zelfverzekerd en gepolijst over te komen. Vergeet niet om jezelf te zijn, er zijn genoeg bots in de online wereld!

Toon empathie en emotionele intelligentie in sollicitatiegesprekken:

Werkgevers waarderen steeds meer kandidaten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de teamdynamiek.

Benadruk je vaardigheden op het gebied van datageletterdheid:

Nu datagestuurde besluitvorming bedrijven in alle sectoren blijft vormen.

Overweeg een bijbaan of freelancen:

Doe extra ervaring op en diversifieer je vaardigheden terwijl je op zoek bent naar een baan. Doneer je tijd om vrienden of collega’s te helpen die hun eigen bijbaantje hebben en leer van hen. Het is een win/win.

Vergeet ‘rustig stoppen’, het brengt je nergens – steek je hand op:

Geluk kan je maar tot nu toe brengen, op veilig spelen op het werk lijkt misschien de makkelijke, trendy optie, maar als professionele ontwikkeling op je agenda staat, kan op je gemak blijven je ervan weerhouden geweldige dingen te bereiken en je ware potentieel te bereiken.

Geef prioriteit aan geestelijke gezondheid en zelfzorg:

Een gezond evenwicht tussen werk en privéleven is cruciaal in 2024, en werkgevers waarderen kandidaten die prioriteit geven aan hun welzijn. Kies een activiteit die je leuk vindt en zorg ervoor dat je beweegt. Dit zal je helpen je stressniveau het hele jaar door laag te houden. Oefen ademhalingstechnieken zoals een ‘psychologische zucht’ – Google het.

Benadruk je vaardigheid in hybride werkomgevingen:

Laat je vermogen zien om uit te blinken, of je nu op kantoor bent of op afstand werkt.

Zet een ‘drukke pot’ op je bureau:

Net als een vloekpot is het een goede manier om jezelf bewust te maken van de stress die je jezelf feitelijk oplegt en om je taalgebruik te veranderen. Steek er elke keer een gouden munt in als je bewust tegen jezelf zegt dat je het druk hebt of gestrest bent. Hopelijk bespaar je niet te veel!

Vier het succes van anderen:

We proberen onze kinderen dit al op jonge leeftijd te leren en soms kunnen we het als volwassenen gemakkelijk vergeten. Mensen houden van mensen die hen een goed gevoel geven en af en toe genieten van het succes van iemand anders kan jou ook een goed gevoel geven!

Laat het perfectionisme varen:

Soms hebben we de neiging om naar perfectie te streven, maar in deze tijd is het vermoeiend en eerlijk gezegd onmogelijk om de façade op te houden. Verwar dit echter niet met arbeidsethos, er is een groot verschil. Probeer jezelf wat speling te geven en in 2024 uit de perfectiezone te komen. Kies jouw strijd. Mensen zien sowieso liever jouw menselijke kant. Het geeft ons een beter gevoel over ons eigen gebrekkige zelf.

Spring uit je comfortzone:

Schrijf drie dingen op waardoor je je ongemakkelijk voelt in je huidige rol en plan hoe je ze gaat aanpakken. Het hoeft niet groot te zijn; kleine stapjes zullen leiden tot het veranderen van je mindset en het bereiken van je doelen.

Plan pauzes en houd je eraan:

Onderzoek toont aan dat kleine pauzes goed zijn voor de productiviteit, ook al voelt het in het begin contra-intuïtief. Met regelmatige, kleine pauzes wordt je concentratievermogen vergroot en stress verminderd, dus neem de tijd om dat kopje thee te zetten of een blokje om te wandelen. Je kunt zelfs aan je collega’s vragen of ze een kopje thee willen (zie 6 hierboven). Pauzes mogen niet aan je bureau worden genomen!

Ontkoppel de technologie:

Creëer een vrije tijdzone voor telefoon, e-mail en sociale media bij je thuis of op kantoor. Dit betekent niet dat je niet kunt controleren of er dringende berichten of e-mails zijn waarop je wacht, maar als je er zelfs maar een uur vrij van neemt, kun je efficiënter werken en minder stress ervaren.

Begin nee te zeggen

Bescherm je eigen welzijn en stel vast wanneer je niet in staat bent meer te doen. Als je geen nee kunt zeggen, zorg er dan voor dat je prioriteiten stelt (indien nodig met de hulp van je manager). Stop met het boeken en accepteren van back-to-back-vergaderingen, en wacht ten minste 30 minuten tussen vergaderingen om je hersenen te resetten en te ontwarren. Dit zal je helpen op te laden en je angst te verminderen om het beste uit elke vergadering die je houdt of waaraan je deelneemt te halen.

Vraag dagelijks ‘Gaat alles goed?’:

Wacht niet tot het goed met je gaat om aan een collega of iemand die je kent of om wie je geeft te vragen of alles goed met hem of haar gaat. Vertrouw op je instinct en handel. Je hoeft geen expert te zijn om contact op te nemen, maar gewoon een goede vriend en een goede luisteraar. Een gesprek beginnen kan hen helpen zich open te stellen.

Vraag jezelf af: “Gaat het”?:

Neem ook regelmatig contact op met jezelf. Wees eerlijk tegen jezelf. Het is oké om af en toe niet oké te zijn, maar op de lange termijn is het niet duurzaam.