Carrièretips van Bumble Oprichter en CEO Whitney Wolfe Herd’s

In de aanloop naar Internationale Vrouwendag (8 maart) deelt Whitney Wolfe Herd, oprichter en CEO van Bumble, haar beste carrièretips, persoonlijke inzichten over keerpunten in haar carrière en hoe ze uitdagingen wist om te zetten in kansen. Haar missie met Bumble, de women-first dating app, is altijd geweest om van het internet een betere plek voor vrouwen te maken – een doel dat goed aansluit bij het motto van IWD van dit jaar.

Bumble Oprichter en CEO Whitney Wolfe Herd’s Carrièretips:

Tip #1 Gebruik je eigen uitdagingen als brandstof

Aan het begin van mijn carrière was ik het doelwit van online misbruik en pesterijen. Ik leefde in een voortdurende staat van angst; het internet voelde als het wilde westen, gevaarlijk en giftig. Ik wist dat er een betere manier moest zijn: een vriendelijker, respectvoller internet. Door dit probleem voor mezelf op te lossen, kon ik op mijn beurt de online wereld veiliger maken voor andere vrouwen. Bumble – waar slecht gedrag niet wordt getolereerd en waar vrouwen zich empowered voelen om de eerste stap te zetten – werd geboren uit mijn eigen ervaring. Behalve mijn beste vrienden, leken niet veel mensen te geloven dat een woman-first dating app nodig was of kon slagen. Ik werd vaak onderschat. Maar daardoor konden we juist ideeën testen, bouwen en Bumble beter maken.

Tip #2 Maak gebruik van je zwakke punten

Toen ik Bumble in 2014 oprichtte, hadden we niet eens een kantoor. We werkten met z’n vieren vanuit een tweekamerappartement, waar ik telefoontjes aannam vanuit een lege badkuip. Naarmate we groeiden, leerde ik eerlijk te zijn over mijn sterke en zwakke punten. Ik ben een marketeer. Ik begrijp branding. Wat ik niet ben is een design goeroe, of een whizz in operations. Als je je bedrijf opbouwt, zoek dan naar een divers team van experts op verschillende gebieden, terwijl je eerlijk bent over je eigen vaardigheden en beperkingen.

Tip #3 Gooi oude regels overboord

Ik heb niet de traditionele ondernemers route gevolgd: ik heb nooit een baan als consultant gehad of een opleiding gevolgd. Mijn eerste baan was op papier niet mijn droombaan, en het bracht me op een heel andere weg. Mijn carrière is niet soepel verlopen, of zoals verwacht. Bumble werd eigenlijk geboren op een moment dat ik niets te maken wilde hebben met dating apps. In plaats daarvan wilde ik een sociaal netwerk creëren waar vrouwen complimenten konden uitwisselen. Maar toen werd het idee Bumble. In de loop der jaren zijn de beste ideeën, kansen en zelfs aanwervingen uit onverwachte hoek gekomen. We moeten onszelf eraan herinneren dat de oude regels van de werkwereld zijn gemaakt door en voor mannen, en onze eigen regels maken.

Tip #4 Verheerlijk de sleur niet

Bij Bumble werken we hard – als we dat niet deden, zouden we niet in staat zijn geweest om nieuwe functies uit te rollen, om op te schalen, om het bedrijf naar de beurs te brengen. Maar we verheerlijken niet de hustle cultuur. Niemand zou zijn geestelijke gezondheid moeten opofferen voor zijn carrière. Als ik vroeg op ben om mijn e-mails door te nemen, maak ik ’s middags tijd vrij om met mijn kinderen door te brengen. En tijdens de pandemie, toen onze geestelijke gezondheid zo’n collectieve klap kreeg, stelden we in om jaarlijks twee weken vrij te geven aan het hele bedrijf, evenals een onbeperkt betaald verlofbeleid.

Tip #5 Vriendelijkheid is power

Ik ben trots op de cultuur bij Bumble. We zorgen ervoor dat onze acties en beslissingen op het werk in overeenstemming zijn met onze waarden als platform, waaronder eerlijkheid, inclusiviteit, verantwoordelijkheid en natuurlijk vriendelijkheid. We leven in een wereld die veel van ons verwacht, dus hulp vragen is belangrijk. Maar vergeet niet om anderen ook iets aan te bieden – of dat nu je tijd, je contacten of zelfs alleen maar je morele steun is. Wat je bereikt is belangrijk, maar hoe je het bereikt is net zo belangrijk.