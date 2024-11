Cassave en yam: wat is het verschil?

Laatst geüpdatet op november 19, 2024 by Redactie

In tropische landen zijn cassave en yam net zo populair als aardappel bij ons. Maar wat is het verschil tussen de sterke knollen. Cassave, ook wel yuca genoemd, komt oorspronkelijk uit Brazilië. De plant uit de wolfsmelkfamilie wordt echter ook geteeld in de tropen van West-Afrika en Azië. In vergelijking met de aardappel zijn de bruingekleurde wortelknollen aanzienlijk groter. Voordat ze worden bereid, worden ze geschild en worden ze uit het midden van de harde streng verwijderd. Omdat alle plantendelen giftige blauwzuurglycosiden bevatten, mag cassave alleen goed verwarmd worden gegeten.



Daarentegen is de yamswortel de wortelknol van een subtropische klimplant. Er zijn verschillende soorten, sommige komen oorspronkelijk uit Azië en andere uit Afrika. De knollen kunnen langwerpig of rond zijn. Afhankelijk van de soort is het vruchtvlees wit, geel, roze of paars van kleur.

Verschillen in smaak en ingrediënten

Cassave heeft nauwelijks een eigen smaak, terwijl yam een zoete of licht bittere toets aan het eten geeft. Er zijn ook verschillen in ingrediënten: cassave (130-160 kcal per 100 g) en yams (112 kcal) zijn energierijker dan de aardappel (73 kcal). Het vezelgehalte is het hoogst in yam, terwijl cassave aanzienlijk meer vitamine C (30 mg) bevat dan aardappel (17 mg) en yamwortel (10 mg). Andere positieve ingrediënten van de knollen zijn onder andere B-vitamines en mineralen zoals kalium.

Gebruik

In de westerse keuken kunnen zetmeelknollen op dezelfde manier worden gebruikt als aardappelen, bijvoorbeeld in ovenschotels of als topping voor soepen en stoofschotels. Voor romige puree en desserts is de melige yamwortel ideaal. In Afrika is ‘fufu’ een traditioneel gerecht dat wordt bereid met cassave of yam en banaan en meestal met de handen wordt gegeten: een portie wordt eruit geplukt, er een bal van gemaakt en het wordt in een stoofpot of saus gedompeld.

Houdbaarheid

Omdat cassave niet goed houdbaar is, worden de knollen vaak verwerkt tot meel (‘farinha’). Het is geschikt als glutenvrij alternatief voor tarwebloem in brood, gebak en koekjes. Zetmeel (’tapioka’) wordt gebruikt voor het dikken van pudding en sauzen of voor de parels in bubble tea als bijproduct van de productie van meel.

Verkrijgbaarheid

Cassave en yam zijn het hele jaar door te koop in de tropische winkels. Zorg voor stevige knollen met een gladde schil zonder rotte plekken. Net als aardappel kan yams enkele weken koel en donker worden bewaard, terwijl cassave ongeveer twee weken houdbaar is in de koelkast.