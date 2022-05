CATS The Musical komt in december terug naar Rotterdam AHOY

We zijn enorm trots om aan te kondigen dat de originele West End versie en succesvolle musical CATS van Andrew Lloyd Webber, gepland staat voor zes shows exclusief in de arena van Rotterdam Ahoy. Vlak voor de kerstvakantie | tussen 14 en 18 december van dit jaar 2022 | worden daar de shows in een unieke theateropstelling gespeeld.

– de originele versie rechtstreeks uit West End Londen en een van de meest geliefde musicals aller tijden – speelt in december 2022 exclusief in de arena van Rotterdam Ahoy. “We zijn er trots op dat we de West End versie van CATS The Musical naar Nederland kunnen brengen, ook al is het maar voor de speelperiode van een week. De kerstperiode is een prachtige aangelegenheid om deze kleurrijke musical in de originele versie te beleven”; zegt Frederik van Alkemade – senior boeker bij MOJO.

De officiële kaartverkoop start zaterdag 7 mei vanaf 10.00 uur via o.a. ticketmaster.nl. Houd er rekening mee dat er vanwege slechts zes shows een beperkt aantal (VIP) zitplaatsen beschikbaar is. Afhankelijk van de showvoorkeur kan het publiek kiezen tussen week- of weekendprijzen.

Aanmelden voor de exclusieve presales kan via de nieuwsbrief MOJO Weekly via diezelfde website tot uiterlijk woensdag 4 mei 16:00u. Abonnees ontvangen automatisch een link voor toegang tot de presales en daarmee eerder toegang tot de kaartverkoop van deze populaire show.

INTERNATIONALE TOUR 2022/2023 & AWARD WINNING

De recordbrekende musical CATS van Andrew Lloyd Webber begint dit jaar aan een internationale tournee. De tour gaat op 13 mei 2022 in Theater 11 in Zürich van start en bezoekt steden in Duitsland, Estland, Noorwegen, Finland, Zweden, Nederland, Zwitserland en Portugal, gevolgd door een uitgebreide tournee door China vanaf het voorjaar van 2023.

CATS is gebaseerd op T.S. Eliot’s Old Possum’s Book of Practical Cats en is een van de langstlopende shows in de geschiedenis van West End en Broadway. CATS vierde zijn 40e verjaardag op 14 mei 2021 en beleefde zijn wereldpremière in het New London Theatre (nu bekend als de Gillian Lynne) in 1981, waar het 21 recordjaren en bijna 9.000 uitvoeringen speelde, waarbij het zowel de Olivier als de Evening Standard won: prijzen voor beste musical.

Sindsdien is CATS gepresenteerd in meer dan 40 landen, vertaald in 15 talen en gezien door meer dan 73 miljoen mensen wereldwijd. De show draaide achttien jaar op Broadway en won zeven Tony-awards, waaronder die voor beste musical. Zowel de originele Londense als de Broadway-castopnames wonnen Grammy Awards voor Best Cast Album. De klassieke Lloyd Webber-score bevat Memory, dat is opgenomen door meer dan 150 artiesten, van Barbra Streisand en Johnny Mathis tot Liberace en Barry Manilow.

CATS keerde in december 2014 terug naar het Londense West End en herenigde het oorspronkelijke creatieve team, regisseur Trevor Nunn, associate director en choreograaf Gillian Lynne, ontwerper John Napier en componist Andrew Lloyd Webber.

SHOWDATA:

Woensdag 14 december, 19.30 uur

Donderdag 15 december, 20.00 uur

Vrijdag 16 december, 20.00 uur

Zaterdag 17 december, 15.00 uur

Zaterdag 17 december, 20.00 uur

Zondag 18 december, 12.00 uur

TICKET INFO:

Officiële (VIP) tickets gaan op zaterdag 7 mei a.s. vanaf 10.00 uur in de verkoop via ticketmaster.nl. Aanmelden voor de exclusieve presales kan via de nieuwsbrief MOJO Weekly via mojo.nl tot uiterlijk woensdag 4 mei 16:00u.

Reguliere tickets zijn er vanaf € 24,00 (incl. servicekosten)