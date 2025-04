Cayennepeper en chilipeperpoeder: pittige kruiden voor in de keuken

Laatst geüpdatet op april 14, 2025 by Redactie

Cayennepeper en chilipeperpoeder zijn de smaakmakers in de keuken. Maar welke specerij zorgt voor de meest pittige geur op je bord? En wat heeft cayennepeper met peper te maken?

Cayennepeper

Cayennepeper bestaat uit de gedroogde, gemalen chilipepers van de scherp-hete cayennesoort. Soms worden verschillende soorten chili gemengd. De naam kan verwarrend zijn, omdat cayennepeper weinig gemeen heeft met echte peper. Dit wordt verkregen uit de vrucht van de peperplant (Piper nigrum).



Cayennepeper is een van de heetste specerijen en kan een waarde bereiken van 30.000 tot 50.000 Scoville. De Scovilleschaal werd in 1912 ontwikkeld door de Amerikaanse farmacoloog Wilbur L. Scoville en classificeert de pittigheid van peperproducten op basis van de hoeveelheid capsaïcine die ze bevatten. Deze stof (een alkaloïde) is een natuurlijk ingrediënt en is verantwoordelijk voor de pittige smaak. Het veroorzaakt namelijk geen smaaksensatie, maar eerder een stekende of brandende pijnsensatie. Cayennepeper kan meer smaak en pit toevoegen aan veel verschillende gerechten, zoals pastasausen, soepen en marinades voor vlees en vis. In het koude seizoen is een warme chocolademelk met een snufje cayennepeper een bijzonder verwarmende drank.

Chilipepers

Chilipepers behoren tot het botanische geslacht Capsicum in de nachtschadefamilie. Er zijn veel verschillende soorten die oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Amerika komen. De Azteken in Mexico verbouwden al 7000 jaar geleden chilipepers. De Spanjaarden en Portugezen brachten het goedkope alternatief voor peper naar Europa.

Chilipeperpoeder is vaak een mengsel van verschillende kruiden. Naast gemalen chilipepers kan het bijvoorbeeld ook knoflook, komijn, komijn en oregano, nootmuskaat, kaneel en kruidnagel bevatten. Afhankelijk van de selectie varieert het aroma sterk. Het kruidenmengsel vindt zijn oorsprong waarschijnlijk in de Tex-Mex-keuken, die culinaire invloeden uit de Amerikaanse staat Texas en het noorden van Mexico combineert. Het gerecht “Chili con carne” wordt op smaak gebracht met chilipoeder. Het past ook goed bij groentesoepen, eiergerechten en salades met bonen en paprika. Chilipeperpoeder is aanzienlijk minder heet dan cayennepeper en bereikt doorgaans een waarde van slechts 500 tot 1.000 Scoville-eenheden.