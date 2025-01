Chakalaka: Zuid-Afrikaanse saus voor het kruiden en marineren

Laatst geüpdatet op januari 15, 2025 by Redactie

Ken je Chakalaka al? De Zuid-Afrikaanse kruidensaus heeft een intens aromatische smaak met een aangename pittigheid. Het kan uitstekend gebruikt worden voor het marineren van gegrild vlees, vis en tofu, maar ook voor het verfijnen van groentegerechten.

Oorsprong

Chakalaka is waarschijnlijk ontstaan ​​in Zuid-Afrika, waar mijnwerkers het in de jaren vijftig van de vorige eeuw bereidden van voedselresten. De kruidensaus werd bij ons bekend toen er tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika in 2010 gerechten op de markt kwamen die met Chakalaka op smaak waren gebracht. Chakalaka is tegelijkertijd een stoofschotel die lijkt op curry uit de Aziatische keuken. Traditionele ingrediënten zijn tomaten, paprika’s, kool en wortelen – op smaak gebracht met chili, koriander, gember, knoflook en peper.

Waarmee eten?

Chakalaka past bij bijna alle gerechten, of het nu gaat om roerbakgroenten, eiergerechten of salades. Het kan geserveerd worden met stokbrood en platbrood, maar ook met pasta, rijst en couscous. Voor een heerlijke dip meng je de kruidensaus met fijngesneden tomaten, een beetje olijfolie en yoghurt. Je kunt er ook boter en roomkaas mee op smaak brengen.

Zelf bereiden

De relish (kruidensaus) is eenvoudig te bereiden. Fruit de uien en knoflook in een beetje olie, voeg de reepjes paprika, witte kool en geraspte wortelen toe en bak tot ze al dente zijn, onder voortdurend roeren. Voeg de erwten toe en breng op smaak met chilipeper, koriander, kurkuma, gerookte paprika, gember, zout en peper.

Verschillende variaties

Er bestaan ​​echter talloze variaties van Chakalaka. Sommigen voegen tomatenpuree en andere kruiden toe, zoals kerrie, komijn, piment en kardemom. Je kunt ook naar eigen smaak variëren met de groenten en restjes gebruiken. Vervang wortels door koolraap of pastinaak en vervang erwten door bonen of kikkererwten. De kruidensaus is, mits goed afgesloten, maximaal drie maanden houdbaar in de koelkast.