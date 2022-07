Champignons scoren met veel voordelen

Rijk aan vitamines en mineralen, laag in calorieën – en gevarieerd van smaak: Champignons brengen tal van voordelen samen. Geen wonder dat ze de meest populaire paddenstoel zijn. Champignons zijn hier het hele jaar door in het seizoen. De vele gezonde ingrediënten worden nog beter bewaard in de ongekookte staat. Met slechts 15 kilocalorieën per 100 gram zijn ze ideaal voor iedereen die het wat betreft eten niet zo serieus wil nemen. De paddenstoelen zijn er in bruine en witte uitvoeringen. De donkere uitvoering is minder drukgevoelig en heeft een iets intensere smaak. Beide variëteiten hebben de beschermende hoed en de kenmerkende korte steel gemeen. Wist je dit al? Champignons zijn een van de weinige soorten paddenstoelen die ook rauw gegeten kunnen worden.

Schoon ding, zelfs zonder water

Verse champignons zijn te herkennen aan hun stevige vruchtvlees. Ze zijn niet gebarsten of vochtig. In de groentelade van de koelkast zijn ze een paar dagen houdbaar. Als de champignons in folieverpakking worden verkocht, zorg er dan voor dat je deze verwijdert, zodat de condens kan verdampen. Maak de champignons goed schoon voordat je ze klaarmaakt. Alleen schone champignons drogen, anders wordt hun typische aroma verdund. Schoonmaken doe je het beste met een theedoek of een zachte borstel, waarmee je ook voorzichtig het vuil van de vinnen onder de hoed kunt verwijderen. Snijd eenvoudig met aarde bedekte stengels af.

Perfecte begeleiding voor elke smaak

Met een eiersnijder kunnen champignons gemakkelijk in gelijke plakjes worden gesneden. Als je ze fijner wilt hakken, kun je het beste een lang, scherp mes gebruiken. Dankzij hun ingetogen, milde aroma laten champignons graag andere ingrediënten op het gebied van smaak prevaleren. Het bereik van hun culinaire toepassingen is daarom groot. Champignons verfijnen een groot aantal vlees- en visgerechten of kunnen worden gebruikt als vulling in taarten en quiches. Rauw doende het goed op elk snackbord en in tal van salades.