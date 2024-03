Charlotte Tilbury Beautiful Skin Island Glow Easy Tanning Drops

Laatst geüpdatet op maart 21, 2024 by Redactie

Ontdek Charlotte Tilbury’s nieuwe Beautiful Skin Island Glow Easy Tanning Drops. Deze drops bevatten hydraterende en verzachtende ingrediënten met hierbij klinisch bewezen bruiningsversterkende moleculen – voor een stralende glow. Zo zit er in de Glow Island Drops hyaluronzuur, wat zorgt voor een natuurlijk kleurtje en gezond uitziende huid.



Als make-up artiest voor supermodellen en celebrities staat Charlotte Tilbury bekend om haar manier waarop ze iedereen een natural glow geeft. Geïnspireerd door liefde voor de zon en haar jeugd op Ibiza, was Charlotte vastberaden om een product te creëren dat iedereen een golden glow zou geven. Juist omdat ze zelf nooit tevreden was met bestaande zelfbruiners.



Darlings, this is my bronzing beauty secret for the face!

– Charlotte Tilbury



De drops zijn makkelijk aan te brengen met een bestaande ochtend- of avond skincare routine waarbij je de drops mengt met je moisturizer.

Omdat verschillende huidtinten anders reageren op de zon zijn er twee kleuren ontwikkeld:

Light/medium voor koele ondertonen – geeft de huid een stralende en warmere teint.

Tan/deep voor warme ondertonen – ontwikkelt zich tot een natuurlijke, neutrale teint.

De Beautiful Skin Island Glow Easy Tanning Drops zijn o.a. verkrijgbaar via www.debijenkorf.nl voor €46,00.