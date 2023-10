Laatst geüpdatet op oktober 17, 2023 by Redactie

Charlotte Tilbury onthult haar Magic Gifting Universe voor 2023! De Charlotte Tilbury Holiday Collection 2023 legt de nadruk op de glamour, schoonheid en euforische energie van de feestdagen met magische cadeaus om iedereen voor de feestdagen mee te verrassen. Betoverende make-up en huidverzorging sets waaronder de best verkopende Pillow Talk Icons, de Airbrush Collection, Sensation Beauty Light Wands en Worlds Famous Magic Cream. De perfecte cadeaus onder elke boom!



Voor de campagne van dit jaar werkt Charlotte Tilbury samen met niemand minder dan Elton John. Als officiële founding beauty partner van The Rocket Fund, powered by The Elton John Aids Foundation, schijnt Charlotte’s campagne licht op hun missie om aids overal tegen te gaan en verspreidt hierbij een boodschap van liefde, vreugde en acceptatie. Bij deze campagne waren Kate Moss, Jourdan Dunn, Micheala Jaé Rodriguez, Charlotte’s nichtjes Sofia Tilbury en Bella Tilbury aanwezig. Ook is er een speciaal optreden van zangeres Rina Sawayama.

Trinkets – perfecte cadeaus onder de €35,-

Pillow Talk Push Up Lashes Mascara – €16,-

Matte Revolution in Pillow Talk Original – €17,-

Charlotte’s Super Star Glow Kit – €30,-

Collagen Lip Bath Icons – €30,- (Pillow Talk // Walk of No Shame // Refresh Rose)

Airbrush Flawless Setting Spray Kit – €30,-

Pillow Talk Blush and Glow Kit – €30,-

Charlotte’s Iconic Mini Lip Trio – €30,-

Charlotte’s Magic Cream 15ML – €32,-

Hollywood Blush & Glow Glide palette – €33,-Beschikbaar in 2 kleuren: Fair-medium, Tan-Deep

Treats – perfecte cadeaus onder de €75,-

Rock Lips (Limited Collector’s Edition) – €36,-Beschikbaar in twee kleuren Rocket Girl, Ready For Lust

Charlotte’s Magic Mini Skin Set – €45,-

Pillow Talk Beautifying Lip and Cheek Secrets – €56,-

Pillow Talk on The Go Kit – €56,-

Charlotte’s Exagger-Eyes Beauty Secrets – €59,-

Rock Star Bag (Limited Collectors Edition) – €59,-

Charlotte’s Radiant Glow on The Go Set – €60,-

The Beautyverse Palette (Limited Edition) – €75,-

Treasures – perfect gifts boven de €75,-

Your 4-step Magic + Science Starter Kit – €80,-

Charlotte’s Iconic Magic Skin Duo – €105,-

Charlotte’s Magic Cream Heroes – €115,-

Charlotte’s Award-Winning Beauty Icons – €180,-

Advent Calendar, Charlotte’s Lucky Chest of Beauty Secrets – €200,-

Charlotte’s 4 Magic + Science Steps to Resurface, Hydrate + Glow – €210,-

Pillow Talk Dreams Come True – €380,-

De Charlotte Tilbury Holiday Collection 2023 is o.a. verkrijgbaar bij debijenkorf.nl