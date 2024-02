Charlotte Tilbury Hollywood Beauty Icon Lipsticks

Laatst geüpdatet op februari 16, 2024 by Redactie

Ontdek de nieuwe contour-definiërende lipsticks van Charlotte Tilbury: 5 zachte satijnglans K.I.S.S.I.N.G pinks + 5 matte rode icon lipsticks. Combineer je Hollywood Beauty Icon Lipstick met Charlotte’s Lip Cheats om de look van je lippen te vergroten, deze formule blijft minstens 6 uur zitten zonder vlekken!



“Mijn nieuwe lipsticks onmiddellijk zelfvertrouwen in een tube!” – Charlotte Tilbury



Wat maakt het magisch? De perfecte nuances van roze en rood die zich aanpassen op elke ondertoon. Geformuleerd met Hollywood 3D-effect gloeiende pigmenten die de lippen flatterend vormgeven en de ultieme lipvorm creëren met de:

Lichtverspreidende lipfilter van roze pigmenten

Hollywood 3D-effect rode pigmenten



Hollywood Pinks – €34

5 nieuwe, mooie, zachte satijnglans roze lipsticks in Charlotte’s wereldwijd K.I.S.S.I.N.G-formule

Icon Baby: een warme nude-roze lipstick voor iconische lippen in één beweging.

Candy Chic: een snoeproze die een subtiele knipoog toevoegt aan elke uitdrukking.

Red Carpet Pink: een weelderig, satijn, pastelroze voor de rode loper.

Rose to Fame: een zachte mauve-roze tint die een onweerstaanbare charme aanbrengt.

90s Pink: een dromerig, op de jaren 90 geïnspireerd warm roze!



Hollywood Reds – €34

5 nieuwe matte rode lipsticks in Charlotte’s bekroonde, hydraterende Matte Revolution-formule!

Hollywood Vixen: een genuanceerd helderrood voor een echte Hollywood look.

Cinematic Red: een heldere kersenrood.

Fame Flame: een intense chili-rood. Lippen hebben nog nooit zo’n warme uitstraling gehad.

Pizzazz: een opvallende blauw-rood tint dat levendigheid toevoegt aan je lippen.

Mark of a Kiss: een zachte, gedempte draagbare gekleurde rood voor een eigentijdse uitstraling



Hollywood Beauty Icon Lip Cheats – €25

5 Nieuwe flatterende roze en rode tinten in Charlotte’s bekendste Lip Cheat-formule!

Icon Baby: een warme nude-roze

90s Pink: een dromerig jaren 90-geïnspireerd warm roze

The Queen: fel roze tint

Mark of a Kiss: een zachte, gedempte draagbare rood

Red Carpet Red: een modern blauw-rood

Multi Magic Make-Up Organizer – €41

De iconische Pillow Talk make-up tas is terug! Een make-uporganizer om al je schoonheidsessentials stijlvol in te bewaren.