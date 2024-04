Charlotte Tilbury Pillow Talk Plumpgasm

Laatst geüpdatet op april 8, 2024 by Redactie

De Pillow Talk lijn van Charlotte Tilbury is inmiddels een wereldberoemde sensatie en staat bekend om haar lipliner die is uitgegroeid tot een reeks Pillow Talk producten, voor lippen, ogen en wangen. Na de hitproducten Pillow Talk Matte Revolution Lipstick en de virale Pillow Talk Beauty Light Wands, komt Charlotte nu met een gloednieuwe innovatie; de Pillow Talk Plumpgasm. Dit is een glanzende lipgloss die je lippen extra volume geven en zorgen voor een echte plump.



Darlings, if you want fuller, plumper looking lips, this is like nothing else you’ve tried before!

– Charlotte Tilbury

De Pillow Talk Plumpgasm is verkrijgbaar bij o.a. debijenkorf.nl voor €34,- in twee kleuren; Fair/Medium in Iconic Pink Nude en Medium/Deep in Berry Brown Pink.