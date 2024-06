Charlotte Tilbury Unreal Skin Foundation Stick

Laatst geüpdatet op juni 24, 2024 by Redactie

Charlotte Tilbury’s nieuwste innovatie: Unreal Skin Sheer Glow Tint Hydrating Foundation Stick. Dit baanbrekende product, een all in one stick, biedt een foundation-ervaring zonder foundation en zorgt voor vervaging, egalisatie en een sheer-to-light, opbouwbare dekking voor een zachte, etherische gloed. De Unreal Skin stick is verrijkt met voedende ingrediënten zoals Collageneer en hyaluronzuur, waardoor het product er niet alleen meteen mooier op de huid uitziet, maar ook de huidbarrière na verloop van tijd versterkt.

De Unreal Skin is geïnspireerd door verschillende belichtingstechnieken, zo heeft Tilbury de magie van licht gebotteld om een product te leveren dat een zachte, onscherpe gloed geeft, waardoor je teint er natuurlijk mooi en verjongd uitziet. Deze 15 seconden durende magische applicatie zorgt voor een gewichtloze, tweede-huid finish, die je uitstraling moeiteloos transformeert. Veeg, blend en shine met Unreal Skin – de grens tussen werkelijkheid en fantasie is nog nooit zo flawless vervaagd.



De Unreal Skin Foundation Stick is verkrijgbaar in twintig tinten voor €47,00 bij o.a. debijenkorf.nl.