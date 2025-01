Charlotte Tilbury’s Magic Cream voor een instant glow en de perfecte primer

Laatst geüpdatet op januari 29, 2025 by Redactie

Charlotte Tilbury’s Magic Cream wordt wereldwijd iedere minuut verkocht. Het is de favoriete moisturizer van sterren, dermatologen en beautyfans. Dankzij de direct hydraterende en verzachtende werking transformeert deze bekroonde crème de huid in slechts 28 seconden en langdurige verbeteringen binnen 28 dagen! Zo ziet de huid er gladder huid, steviger en lijken rimpels verminderd.



Deze revolutionaire Cushion + Lift Mesh Technology crème is verrijkt met hyaluronzuur en vitamines C & E en biedt meer dan hydratatie: het verstevigt, egaliseert en laat de huid stralen. Wat Magic Cream écht onderscheidt, is de multifunctionaliteit. Het is niet alleen een intensieve huidverzorging, maar ook een onmisbare make-up primer. De crème creëert een perfecte basis, zodat make-up moeiteloos kan worden aangebracht en langer blijft zitten.

De Magic Cream is beschikbaar in verschillende formaten:

Travelsize 15ml: €32,00

30ml: €66,00

50ml: €95,00

150ml: €242,00

Refill 50ml: €85,00

Refill 150ml: €211,00

Verkrijgbaar bij o.a. Amazon.nl

Met Charlotte Tilbury’s Magic Cream ervaar je wetenschap en goede verzorging in een. De Magic Cream is de ultieme oplossing voor een gehydrateerde, stralende en stevigere huid. Ontdek zelf waarom de crème wereldwijd geliefd is!