Charmante Kerstmarkten vol warmte in Kroatië

Met de feestmaand december voor de deur, is het tijd om te genieten van de magische sfeer die bij het feestelijke seizoen hoort. We hebben goed nieuws voor je: in Kroatië kun je talloze activiteiten en evenementen vinden, zoals kerstmarkten, die voor een onvergetelijke ervaring zorgen. Vooral Advent Zagreb en Advent Opatija zijn hoogtepunten die je absoluut niet mag missen! Gezellige kerstmarkten, vol kraampjes die je zintuigen prikkelen met heerlijk eten, ambachtelijke geschenken en betoverende decoraties. Het Advent-seizoen in Kroatië biedt een unieke kans om ondergedompeld te worden in een wereld vol tradities, cultuur en gastronomie. Van prachtige lichtshows tot adembenemende concerten, Kroatië biedt een scala aan evenementen voor elk wat wils.

Advent Zagreb

De Advent in de Kroatische hoofdstad Zagreb brengt gezelligheid en warmte tijdens de winterdagen! Van 2 december tot 7 januari wordt de stad versierd met vele lichtjes, die de sfeer van het kerstperiode creëren. Op prachtig versierde straten, pleinen, boulevards en parken kun je samen komen met je familie en vrienden, terwijl je je handen opwarmt met glühwein of warme chocolademelk. Geniet van de heerlijke geuren en smaken van kaneel, kruidnagel en lokale specialiteiten die het stadscentrum vullen. Laat je zorgen even achterwege en laat een glimlach op je gezicht verschijnen terwijl de kerstmuziek je omarmt! Bekijk de video voor een sfeerimpressie.

Activiteiten voor de kleintjes

Wie is er enthousiaster over Kerstmis dan de kleintjes? Kerstmis wordt vaak geassocieerd met een speciale magische sfeer. Daarom zijn er dit jaar speciale programma’s voor de allerkleinsten, om ze te laten genieten, ze aan het lachen te maken en samen met hen de opwinding over cadeautjes te delen, en om de iets oudere kinderen te herinneren hoe mooi het is om kind te zijn.

Mis ook zeker de indrukwekkende ijsbaan op het Koning Tomislavplein niet, waar je samen met je familie kunt schaatsen en plezier kunt maken voor het prachtige Kunstpaviljoen. De discomuziek zorgt voor een energieke sfeer, terwijl mensen genieten op het ijs. Naast de feestelijke activiteiten biedt Advent Zagreb ook een scala aan culinaire hoogstandjes om je smaakpapillen te verwennen. Iedereen kan iets van zijn of haar gading vinden; van traditionele Kroatische gerechten tot internationale delicatessen. Een absolute aanrader is een bezoek aan het Ban Jelacic-plein, het hoofdplein van Zagreb, waar je kunt genieten van een scala aan lekkernijen, vergezeld van livemuziek en entertainment.

Advent Opatija

De magie van tijdens de wintermaanden is een betoverend evenement dat honderdduizenden mensen trekt. Het evenement ‘De Mooiste Advent aan Zee’ is opgenomen onder de beste vakantie-evenementen van Europa. Opatija, een populaire badplaats in Kroatië, is een romantische bestemming die ook in de winter absoluut de moeite waard is om te bezoeken. ‘De Mooiste Advent aan Zee’ in Opatija biedt een unieke sfeer met feestelijke specialiteiten, lokale desserts, glühwein, thee en livemuziek. Reusachtige Notenkrakerfiguren in rode uniformen, een ijsbaan aan zee, talloze tentoonstellingen en theatershows zorgen voor een unieke sfeer tijdens Advent in Opatija.



Het feest begint op 1 december 2023 en duurt tot 7 januari 2024, en vindt plaats op verschillende locaties in de stad, waaronder de stadsmarkt, het pittoreske vissersdorp Volosko, de ijsbaan in het Openluchttheater en de beroemde kustpromenade Lungomare.



Het hoogtepunt van alle evenementen is het prachtig versierde park voor het Juraj Šporer Kunstpaviljoen, waar bezoekers kunnen genieten van eten, drinken en livemuziek. Advent in Opatija is geliefd bij vele bezoekers en heeft verschillende prijzen gewonnen, waaronder een vermelding als een van de beste adventsprogramma’s in Europa.

Of je nu wilt genieten van een romantische wandeling, wilt smullen van culinaire hoogstandjes of op zoek bent naar dat perfecte cadeau, Kroatië heeft voor elk wat wils tijdens de feestdagen. Laat je betoveren door de charmante sfeer en dompel jezelf onder in de tradities van het land.



© beeld: Julien Duval/CNTB