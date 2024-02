CHASEPLAYFULNESS met OREO en PAC-MAN

Goed nieuws voor alle gamers en foodies , want koekjesmerk OREO heeft een unieke samenwerking aangekondigd met het wereldbekende videogamefiguurtje PAC-MAN. Fans kunnen vanaf nu het PAC-MAN-doolhof induiken en terwijl genieten van hun favoriete snack. OREO heeft namelijk zes Special Edition ‘OREO PAC-MAN’-koekjes uitgebracht met bijhorende verpakking, geïnspireerd op het populaire videospel. Door de QR-code op één van de verpakkingen te scannen, openen fans de deur naar een nostalgische spelervaring, maar krijgen ze ook de kans om verschillende exclusieve prijzen te winnen. Vanavond valt een megaprojectie van het PAC-MAN doolhof te bewonderen op het WTC gebouw in Rotterdam.



Elk ‘OREO PAC-MAN Special Edition’-koekje biedt fans toegang tot exclusieve videogames, maar er is meer! Door simpelweg de QR-code op de verpakking van de ‘OREO PAC-MAN Special Edition’-koekjes te scannen en hierna de barcode van de verpakking in te vullen op https://scan-play-win.oreo.eu/be/ , kan de consument niet alleen meespelen, maar maakt de consument ook kans op fantastische prijzen. Zo kunnen ze een mini OREO PAC-MAN arcade, of misschien zelfs de OREO PAC-MAN arcade winnen. Zeg nu zelf, daar kun je toch geen prijs op plakken? De actie loopt nog tot en met 4 mei 2024 zowel in fysieke winkels als online.



Daar stopt het echter niet. Om de unieke samenwerking tussen deze twee iconische merken af te trappen, zal er vanavond, op 14 februari een monumentale projectie van het iconische PAC-MAN doolhof te zien zijn op het WTC gebouw in Rotterdam. Tussen 14 en 17 februari, staan soortgelijke projecties gepland op iconische gebouwen in Rotterdam en Amsterdam, zoals WTC, Markthal en Luxor in Rotterdam, en Nemo in Amsterdam.



Perrine Pierrard-Willaey, Marketing Director Europe bij OREO, zegt: “Bij OREO zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om snacken en spelen naar een hoger niveau te tillen. Daarom introduceren we graag onze nieuwste samenwerking, die verder bouwt op een reeks baanbrekende samenwerkingen met wereldberoemde merken zoals Xbox en Batman. We hopen dat deze actie zowel koekjes- als gamefans zal inspireren plezier te beleven tijdens een nostalgische spelervaring.”



“OREO en PAC-MAN staan allebei bekend om hun speelse benadering, wat dit een logische samenwerking maakt”, stelt Aadil Tayouga, Licensing & Business Strategy Director bij Bandai Namco Europa, het bedrijf achter PAC-MAN. “Beide merken spreken alle generaties aan en we kijken ernaar uit om te zien hoe families en vrienden samenkomen om te genieten van OREO-koekjes terwijl ze PAC-MAN-games spelen voor leuke momenten en verbondenheid.”



Fans die wensen deel te nemen, kunnen terecht op www.scan-play-win.oreo.eu, waar de actie loopt en waar de gebruiksvoorwaarden terug te vinden zijn. Houd onze sociale mediakanalen (https://www.tiktok.com/@oreo_netherlands ) in de gaten voor meer informatie over toekomstige acties en om kans te maken op verschillende prijzen.