Chayote – Exotisch fruit uit Midden-Amerika

Laatst geüpdatet op september 16, 2024 by Redactie

De chayote ziet eruit als een gerimpelde peer. De exotische vrucht is namelijk nauw verwant aan pompoen en wordt vooral als groente in de keuken gebruikt. In de winter komt het vanuit tropische streken naar onze markt.

Lees ook: De Physalis – een exotische vrucht

De smaak

Afhankelijk van de variëteit doet de smaak van chayote denken aan koolrabi of een mix van komkommer en aardappel. Het is de moeite waard om dit exotische product in de keuken uit te proberen. Het wordt meestal op dezelfde manier gebruikt als komkommer of pompoen: bijvoorbeeld rauw in salades, gekookt als bijgerecht of gebakken in roerbakgerechten met groenten. De chayote kan ook heel goed worden gevuld, gestoofd in de oven of gebakken met kaas. Omdat het geen uitgesproken eigen smaak heeft, smaakt het zowel goed in stevige stoofschotels als in een fijn dessert. De gerechten hebben echter een sterke smaak nodig. Zelfs als de schil eetbaar is, wordt deze meestal verwijderd. Het pellen kan het beste onder stromend water worden gedaan, omdat er een plakkerig melkachtig sap uitkomt. Snijd het fruit vervolgens in de lengte doormidden en verwijder het klokhuis.

Oorsprong

De chayote (Sechium edule), ook wel groentepeer of stekelige komkommer genoemd, behoort net als courgette en komkommer tot de pompoenfamilie. De klimplant heeft zijn thuis in Midden-Amerika en werd al door de Azteken gekweekt. Tegenwoordig wordt het wereldwijd geteeld in de tropen en subtropen. Niet alleen de vrucht, maar ook de wortel, kern, stengel en bladeren zijn eetbaar.



Uiterlijk lijkt chayote op een gerimpelde peer of mango. Afhankelijk van de variëteit is de schaal donkergroen tot geelachtig van kleur, glad of gerimpeld en soms zacht stekelig. Als de vrucht rijp is, is deze ongeveer zo groot als een vuist. Er zit een groot, glad zaadje in het lichtgroene vruchtvlees, dat ontkiemt terwijl het nog in de vrucht aan de boom zit. Net als komkommer is chayote een waterrijke en daardoor caloriearme groente. De vrucht bevat mineralen zoals calcium en kalium en aanzienlijke hoeveelheden ijzer, B-vitamines en vitamine C.

Lees ook: De gezondheidsvoordelen van Lychee

Verkrijgbaarheid

In de wintermaanden zijn de exotische groenten verkrijgbaar in Aziatische winkels, op de wekelijkse markt of in sommige supermarkten. De beste keuze zijn harde vruchten met een egaal gekleurde en dikke schil. Wanneer de chayote zacht wordt, begint deze meestal te rotten. Heel fruit blijft ongeveer twee weken vers in de koelkast, terwijl gesneden stukken binnen een paar dagen moeten worden gebruikt. En mocht je in de winkel niet kunnen vinden wat je zoekt, dan kun je de chayote ook op een zonnige plek in je eigen tuin of op het balkon kweken.