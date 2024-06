Chemische peelings versus facials

Laatst geüpdatet op juni 12, 2024 by Redactie

Tegenwoordig is er een grote verscheidenheid aan geweldige huidverzorgingsbehandelingen voor ons beschikbaar, waardoor het behoorlijk lastig is om de meest geschikte behandeling voor jouw huidaandoening of huidtype te bepalen. De twee meest populaire huidverzorgingsbehandelingen die tegenwoordig worden gebruikt, zijn chemische peelings en facials. We geven hier de basisanalyse van het verschil tussen de twee.

Wat is een chemische peeling?

Chemische peelings zijn cosmetische, huidvernieuwende behandelingen die kunnen worden gebruikt om het uiterlijk en het gevoel van de huid te verbeteren. Ze kunnen worden gebruikt om pigmentvlekken, milde littekens, sproeten en ouderdomsvlekken te verminderen. Chemische peelings kunnen de huid ook iets strakker maken om rimpels te minimaliseren en fijne lijntjes rond de mond en onder de ogen te verminderen. De peeling verwijdert echter geen ernstige rimpels, omdat de peeling bedoeld is om de bovenste huidlaag te verwijderen en slechts een klein huidverstevigend effect heeft.

Top drie aanbevolen chemische peelings:

De glycolic peeling heeft de kleinste moleculaire grootte en dringt het diepst door. Het is geweldig voor de exfoliatie en verjonging van de ouder wordende huid. Glycolic peelings zijn er in verschillende sterktes, afhankelijk van de resultaten waarnaar je op zoek bent.

De lactic peeling is afgeleid van melk en is ideaal voor de huid die droog is of gevoelig is voor actieve ingrediënten zoals retinol. Als je je zorgen maakt over een bijwerking, is de lactic peeling gemakkelijker voor de huid.

De bèta peeling wordt gebruikt voor de behandeling van acne bij zowel jongere als oudere patiënten. Het maakt gebruik van salicylzuur om de huid te exfoliëren, te helpen bij de oliecontrole en de bacteriën aan te pakken die acne veroorzaken.

De hersteltijd na een chemische peeling hangt af van wat voor soort peeling is gedaan en hoe diep deze was. Bij alle soorten peelings is een goede verzorging van de huid na de peeling erg belangrijk om de genezing te versnellen, de resultaten langer aan te houden, infecties te voorkomen en kleurveranderingen in het behandelde gebied veroorzaakt door blootstelling aan de zon te voorkomen. Een goede huidverzorging na een peeling lijkt sterk op de verzorging die wordt gebruikt ter voorbereiding op een peeling en houdt doorgaans in dat de huid regelmatig wordt gereinigd; dagelijks gehydrateerd en blootstelling aan de zon wordt vermeden totdat de peeling is gestopt. Nadat de peeling is gestopt, moet elke dag zonnebrandcrème worden gebruikt, omdat een nieuwe huid gevoeliger is voor schade door de zon.

Wat is een facial?

Facials zijn plaatselijke huidverzorgingsbehandelingen die kunnen worden gebruikt om de poriën te reinigen, mee-eters/whiteheads te verwijderen, te exfoliëren en bacteriën te verwijderen en vuil en dode huidcellen te verwijderen. Als je aan de routine van chemical facials begint, verminder je de hoeveelheid gifstoffen, vuil en vet in je huid, waardoor de kans op acne en een ongelijkmatige teint wordt verkleind. Chemical facials zijn ook geweldig om de bloedcirculatie in je gezicht te verbeteren, waardoor je er langer jonger uit kunt zien.