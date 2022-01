Chinese kool: een Oost-Aziatische frisse kick

Exotisch, culinair en gezond – Chinese kool, ook wel bekend als “Pekingkool”, “Japanse kool”, “bladkool” of “selderijkool”, is populairder dan ooit! De delicate, zij het majestueus ogende koolkop, oorspronkelijk uit Oost-Azië, heeft in dit land verschillende carrièreladders beklommen – in het groenteschap, in voedingsmagazines en op internet. Het is geen wonder, het wordt tenslotte beschouwd als een “superfood” – en niet zonder reden. Chinese kool bevat niet alleen een verscheidenheid aan vitamines, mineralen en vezels, het is ook bijzonder licht verteerbaar en veroorzaakt geen opgeblazen gevoel zoals andere koolsoorten, daarom is het bijzonder populair om rauw te worden verwerkt.

Chinese kool, een malse kop

Chinese kool is niet alleen licht verteerbaar, maar ook erg lekker en malser dan andere koolsoorten. Het extreem milde aroma heeft nauwelijks iets van de anders typische koolsmaak. Het is geschikt voor rollades maar ook een heerlijke combinatiepartner voor groenten en fruit, zoals appels, tomaten, paprika’s of komkommers. Chinese kool kan op verschillende manieren worden bereid: Of het nu rauw, gebakken, gestoomd, gestoofd of gekookt is, de wintersuperfood is in bijna alle opzichten populair. Het is echter bijzonder trendy in zijn Aziatische bereiding, zoals Koreaanse kimchi, waarvoor de kool wordt gezouten en gefermenteerd.

Lees ook: De gezondheidsvoordelen van bloemkool

Van China tot Nederland

De oorsprong van de Chinese kool zit al in de naam. Vanuit China verspreidde “de tand van de witte draak” zich snel over de hele Aziatische regio. Tegenwoordig is het daar een van de meest verbouwde en gebruikte groenten. Maar dat is niet alles. Het heeft ook de rest van de continenten veroverd en wordt nu wereldwijd gekweekt. Chinese kool wordt buiten geplant, waar het diepe, losse en rijke grond vindt. Het kan acht tot tien weken later worden geoogst. Wat hem bijzonder maakt: de hoge tolerantie voor kou, waardoor het een ideale wintergroente is die in december en januari nog geoogst kan worden.

In het kooldoolhof

Chinese kool, kool en spitskool hebben allemaal bepaalde overeenkomsten als leden van de kruisbloemige groenten familie. Dat kan soms voor verwarring zorgen. Maar de relatie kan snel worden opgehelderd: Chinese kool is slechts zeer verre verwant aan witte en spitskool. Omdat het afkomstig is van een kruising tussen Pak Choi en raap. Spitskool en witte kool zijn daarentegen nauw verwant, hoewel spitskool strikt genomen eigenlijk een bijzondere vorm van witte kool is. Hoe groot de overeenkomst ook is, als je goed kijkt, zijn de visuele verschillen onmiskenbaar.

Witte kool heeft een witgroene, ronde en stevige kop met een dikke steel. Spitskool heeft een vrij spitse, langwerpige vorm en los blad, Chinese kool heeft een langwerpige vorm en heeft in vergelijking met witte en spitskool geen steel. De gegolfde bladeren kunnen los of goed gesloten zijn.

Honger naar kennis!

Kracht

Waarom wordt Chinese kool beschouwd als een superfood? Niet omdat het caloriearm is en voor meer dan 90% uit water bestaat, maar omdat het veel voedingsstoffen en vitamines bevat. Deze omvatten vitamine A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C, K en caroteen, evenals ijzer, koper, kalium, calcium, magnesium, natrium, fosfor, selenium, foliumzuur en zink. Kortom voedingsstoffen die allemaal goed zijn voor de opbouw van botten en spieren, voor zuurstoftransport in het bloed, voor een evenwichtige waterhuishouding en voor het immuunsysteem.

Kopen

De koppen moeten goed gesloten zijn, het snijvlak helder en fris en de bladranden knapperig.

Opslag

Chinese kool is gevoelig: hij mag niet te veel worden geperst. Maar hij is duurzaam. In het groentevak van de koelkast blijft het tot tien dagen vers. Je kunt het dus in termijnen gebruiken. Wikkel de gesneden kool losjes in folie.

Tip: Om het te bewaren, maar ook omdat het erg lekker is, kun je het ook fermenteren volgens Koreaans recept. Het is zelfs de oudste natuurlijke conserveringstechniek ter wereld. En gefermenteerde voedingsmiddelen zijn niet alleen lang houdbaar, ze zijn ook nog eens erg gezond – dat geldt ook voor de Koreaanse specialiteit kimchi.

Lees ook: Interessante weetjes over de pompoen

Voorbereiding

Chinese kool is praktisch klaar om te potten. Alleen de buitenste bladeren mogen verwijderd en de kool in zijn geheel gewassen.

Bereiding

Rauwe Chinese kool, gewassen en in fijne reepjes gesneden, is geschikt voor salades. Als het op bereiden aankomt, heb je keuze te over. Een fijne mosterddressing met paprika, uien en verse kruiden geeft de salade een aangename smaak, terwijl een romige pindadressing met limoensap, knoflook en chili een Aziatisch tintje geeft. Een vinaigrette of yoghurtdressing daarentegen geeft de salade extra frisheid. Maar je kunt het ook koken, toevoegen aan soepen en stoofschotels, bakken of stoven. Dit gaat sneller dan bijvoorbeeld bij wit of boerenkool, omdat het blad malser is. Welke bereidingswijze je ook kiest, hij moet altijd een beetje knapperig blijven.