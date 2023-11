Chippendales na vijf jaar weer naar Nederland

Laatst geüpdatet op november 1, 2023 by Redactie

Vanaf woensdag 6 december trekken de Chippendales twee weken door Nederland met hun volledig nieuwe ‘Get Naughty’ tour. De tournee start in Rotterdam en op 20 december geven ze hun laatste show in Schiedam. Dit is de eerste keer dat de Chippendales weer in Nederland zijn na hun succesvolle ‘About Last Night’ tournee in 2018. De kaartverkoop is reeds gestart via de Nationale Theaterkassa en de theaters.

De Chippendales zijn al jarenlang een wereldwijd succes en trekken jaarlijks meer dan twee miljoen bezoekers naar hun shows. Na verschillende succesvolle tours keren de heren in december terug naar de Nederlandse theaters om het publiek tot het uiterste te verleiden. De Chippendales staan bekend om hun shows waarin ze met gewaagde choreografie en vaak ontblote bovenlijven bezoekers in vervoering brengen. Keer op keer weten deze gespierde mannen hun publiek te boeien met een indrukwekkend spektakel dat niet onderdoet voor een Broadway-show in New York.



Sinds de oprichting van de Chippendales in een nachtclub in New York blijft de populariteit van deze groep mannelijke entertainers onverminderd groot. Ze wonnen talrijke onderscheidingen, waaronder 11 opeenvolgende jaren de titels voor de ‘Best Male Revue Show’ en ‘Best Bachelorette Party’ in ‘Best of Las Vegas’. Ook in Nederland zijn de Chippendales het bekendste showgezelschap in vrouwen-entertainment. Hun shows zijn ideaal voor een gezellige avond uit met vriendinnen of een onvergetelijk vrijgezellenfeest.

CHIPPENDALES – GET NAUGHTY TOUR

6 dec 2023 – nieuwe Luxor Theater, Rotterdam

7 dec 2023 – Scheldetheater, Terneuzen

8 dec 2023 – Chassé Theater, Breda

9 dec 2023 – Theater Orpheus, Apeldoorn

10 dec 2023 – Theaterhotel Almelo, Almelo

12 dec 2023 – Theater DNK, Assen

14 dec 2023 – MartiniPlaza Theater, Groningen

15 dec 2023 – Amsterdam RAI Theater, Amsterdam

16 dec 2023 – Theater Castellum, Alphen aan den Rijn

18 dec 2023 – Beatrix Theater, Utrecht

19 dec 2023 – Theater de Maaspoort, Venlo

20 dec 2023 – Theater aan de Schie, Schiedam



De kaartverkoop voor de shows is reeds gestart via ntk.nl en de theaters.