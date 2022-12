Chris Brown met ‘Under The Influence Tour’ naar Nederland

Laatst geüpdatet op december 6, 2022 by Redactie

Grammy Award winnende artiest Chris Brown heeft zijn Britse en Europese headline-tour aangekondigd met special guest Skillibeng. Op maandag 6 maart geeft de Amerikaanse zanger een concert in Ziggo Dome Amsterdam. Het optreden is onderdeel van de ‘Under The Influence Tour’. De kaartverkoop start op vrijdag 9 december om 10.00 uur via Ticketmaster.

Chris Brown wordt gezien als een van de populairste en meest succesvolle R&B-artiesten van de afgelopen twintig jaar. De zanger brak in 2005 op slechts 16-jarige leeftijd internationaal door met de hitsingle “Run It!”, afkomstig van zijn naar zichzelf vernoemde debuutalbum. Met zijn tiende album ‘Breezy’ (2022) op zak keert Brown voor het eerst in ruim zes jaar terug naar Nederland.



Gedurende zijn carrière is Brown records blijven breken – zelfs zijn eigen record- en ontving een overvloed aan onderscheidingen. De originele versie van “Go Crazy” stond bovenaan zijn eigen single “No Guidance” als de langstlopende nummer 1 single in de R&B/Hip-Hop Airplay-hitlijst van Billboard. Alleen al in de afgelopen twee jaar heeft hij nominaties en onderscheidingen binnengehaald bij meerdere prijsuitreikingen. “Go Crazy” won in 2020 drie Soul Train Awards voor Song of the Year, Best Collaboration en Best Dance Performance en kreeg in 2021 nog eens zeven nominaties. Hij werd ook genomineerd voor zeven Billboard Music Awards en meerdere MTV Video Music Awards. Daarnaast was hij te zien in meerdere films, alsmede een documentaire over zijn eigen leven getiteld ‘Chris Brown: Welcome to My Life’.



Chris Brown won onlangs de prijs voor favoriete mannelijke R&B-artiest bij de AMA’s van 2022, en voor beste R&B/Soul Male-artiest bij de Soul Train Awards 2022. Bovendien is zijn 10e album Breezy genomineerd voor Beste R&B-album bij de Grammy Awards 2023.



CHRIS BROWN – UNDER THE INFLUENCE TOUR

+ SPECIAL GUEST Skillibeng

Maandag 6 maart 2023 – Ziggo Dome Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €44,80- (incl. servicekosten)



De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 9 december om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).