Cirque du Soleil keert terug naar Nederland met unieke ijsshow: Crystal

De pauze is voorbij, met de langverwachte terugkeer van Cirque du Soleil’s spectaculaire baanbrekende ijservaring, Crystal. De eerste show in Nederland vindt plaats op donderdag 22 september 2022 in Rotterdam Ahoy en in totaal vinden hier zes shows plaats. De reguliere kaartverkoop voor Crystal start op woensdag 16 februari om 10 uur via Ticketmaster.nl.

Met Crystal ontsnap je even aan de realiteit en ontdek je een wereld die op kleurrijke wijze tot leven komt met verbluffende visuele projecties en originele muziek, die popmuziek moeiteloos vermengt met het kenmerkende geluid van Cirque du Soleil.

Zie hoe schaatsers en acrobaten van wereldklasse hun nieuwe bevroren speeltuin snel en vloeiend betreden terwijl ze de wetten van de zwaartekracht beproeven met nooit eerder vertoonde acrobatiek. Volg Crystal, het hoofdpersonage, in een spannend verhaal over zelfontdekking terwijl ze in de wereld van haar eigen verbeelding duikt.

Crystal is de 42ste creatie van Cirque du Soleil en verkent voor het eerst de artistieke mogelijkheden op het ijs. Deze unieke productie verlegt de grenzen van optredens door middel van een combinatie van verbluffende schaats- en acrobatische kunsten die tot de verbeelding spreken. Crystal beschikt over een internationale cast bestaande uit kunst-, stunt en freestyle-schaatsers, acrobaten, muzikanten en een komisch personage. In de cast zijn elf verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd.

Het verhaal en thema

Crystal is een creatieve jonge vrouw die zich onbegrepen voelt en niet lekker in haar vel zit. Om aan haar realiteit te ontsnappen, waagt ze zich op een bevroren vijver. Ze zakt door het ijs en komt terecht in een omgekeerde wereld. In deze onderwaterwereld van haar verbeelding ziet ze een weerspiegeling van zichzelf. Deze reflectie leidt haar door deze nieuwe wereld en wakkert haar creativiteit aan. Terwijl Crystal haar reis voortzet, verandert ze haar eigenaardigheden in creativiteit met een pennenstreek. Dankzij deze hervonden kracht is ze in staat om haar ware zelf te vinden en terug te reizen naar de realiteit.

Circuskunsten en schaatssporten komen samen

De grenzen vervagen – Met deze nieuwe creatie verkent Cirque du Soleil de essentie van het schaatsen. Het gezelschap begeeft zich met zijn kenmerkende acrobatiekstijl op onbekend terrein – een ijsbaan – en vervaagt de grenzen tussen schaatssport en circuskunsten.

Gymnasten en schaatsers voeren acrobatiek uit op het ijs en in de lucht, waarbij ze meerdere disciplines moeiteloos met elkaar combineren. Gesynchroniseerd schaatsen, freestyle-kunstschaatsen en stuntschaatsen komen aan bod naast circusdisciplines zoals de trapeze, aerial straps en hand to hand. Kunstschaatsers leerden pushers op Chinese palen te zijn, terwijl circusartiesten leerden schaatsen en stuntschaatsers kunstschaatsbewegingen leerden.

Show data:

Donderdag 22 september, 20.00 uur

Vrijdag 23 september, 20.00 uur

Zaterdag 24 september, 16.00 uur

Zaterdag 24 september, 20.00 uur

Zondag 25 september, 12.30 uur

Zondag 25 september, 16.00 uur

Ticket info:

De reguliere kaartverkoop voor Crystal begint op woensdag 16 februari om 10 uur via Ticketmaster.nl.

Tickets zijn te koop vanaf € 40,70 (incl. servicekosten).