Cirque du Soleil met CORTEO naar Rotterdam Ahoy

Laatst geüpdatet op december 12, 2023 by Redactie

Corteo, de meest betoverende zaalproductie van Cirque du Soleil, is terug in Europa en gaat voor de allereerste keer naar Rotterdam, klaar om het publiek te betoveren. Deze unieke productie, geregisseerd door Daniele Finzi Pasca, beleefde zijn première in Montreal in een ‘Big Top’ tentshow in april 2005. Sinds de creatie heeft de show meer dan 10 miljoen toeschouwers getrokken in 22 landen op 4 continenten. Er zijn 6 shows van Corteo in Rotterdam Ahoy te zien, van 15 tot en met 17 november 2024. De kaartverkoop start aanstaande vrijdag 15 december om 11 uur via Ticketmaster.



Corteo, wat ‘processie’ betekent in het Italiaans, is een vreugdevolle optocht, een feestelijke parade bedacht door een clown. De show brengt de passie van de acteur samen met de elegantie en kracht van de acrobaat om het publiek onder te dompelen in een theatrale wereld van plezier, komedie en spontaniteit, gelegen in een mysterieuze ruimte tussen hemel en aarde.



De clown stelt zich zijn eigen begrafenis voor in een carnavaleske sfeer, bewaakt door stilletjes zorgende engelen. Door het grote met het kleine, het belachelijke met het tragische en de magie van perfectie met de charme van imperfectie tegenover elkaar te plaatsen, benadrukt de show de kracht en kwetsbaarheid van de clown, evenals zijn wijsheid en vriendelijkheid, om de menselijkheid die iedereen in zich heeft te illustreren. De muziek wordt lyrisch en speels en voert Corteo mee door een tijdloos feest waarin illusie de realiteit plaagt.



En deze show bevat een primeur voor Cirque du Soleil: voor het eerst staat het podium centraal in de zaal en verdeelt het de locatie in twee stukken, waarbij de ene helft van het publiek de andere helft aankijkt, wat niet alleen een uniek perspectief op de show biedt, maar ook het gezichtspunt van de artiest op het publiek. Een sfeer zoals nooit eerder gezien in Cirque du Soleil-zaalshows. De toneelgordijnen, geïnspireerd door de Eiffeltoren, en de centrale gordijnen, die met de hand beschilderd zijn, geven een groots gevoel aan het podium. Dit zet de toon voor de poëzie van Corteo.

TICKETS

Tickets voor Corteo in Rotterdam zijn nu exclusief online beschikbaar voor Club Cirque-leden. Ga naar clubcirque.com om lid te worden. De reguliere kaartverkoop begint aanstaande vrijdag 15 december om 11.00 uur via Ticketmaster en cirquedusoleil.com/corteo.