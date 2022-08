Cirque du Soleil volgende maand in Rotterdam met spectaculaire ijsshow Crystal

Na enkele jaren gedwongen stilstand, keert Cirque du Soleil binnenkort eindelijk terug naar Europa met de spectaculaire en baanbrekende ijservaring CRYSTAL. Deze show is niet eerder in Nederland opgevoerd en zal vanaf donderdag 22 september 2022 zesmaal te zien zijn in Rotterdam Ahoy. Tickets voor CRYSTAL zijn verkrijgbaar via Ticketmaster.nl.

CRYSTAL is de 42ste creatie van Cirque du Soleil. Hierin verkent het Canadese gezelschap voor het eerst de artistieke mogelijkheden van het ijs. Door de unieke combinatie van ongeëvenaarde schaatskunst, adembenemende acrobatiek, originele muziek en de verbluffende decors en visuals waar Cirque du Soleil bekend om staat, is een spectaculaire show ontstaan die zijn weerga niet kent. CRYSTAL werd in het voorjaar in de Verenigde Staten geherlanceerd en de recensies logen er niet om. “Two hours of jaw-dropping, smile-inducing fantasy”, aldus WBUR in Boston. “Breathtaking visuals (…) like a painting come to life”, zo schrijft Niagara Falls Review. “Icy perfection.”



De productie is nu onderweg naar Europa. In Nederland staan in september zes shows in Rotterdam Ahoy gepland. “We zijn absoluut verheugd om eindelijk weer op tour te zijn met CRYSTAL”, zo stelt Mike Newquist, President bij Touring Shows Division van Cirque du Soleil. “We hebben met deze show twee jaar moeten wachten voor onze artiesten de schaatsen om konden binden en we de vreugde van het publiek weer konden ervaren. Het is een emotionele en magische terugkeer.”



In deze nieuwe creatie van Cirque du Soleil begeeft het gezelschap zich met hun kenmerkende acrobatiekstijl op onbekend terrein; de ijsbaan. Terwijl de essentie van wat schaatsen kan zijn wordt verkend, vervagen voor de ogen van het publiek de grenzen tussen schaatssport en circuskunsten.



CRYSTAL wordt opgevoerd door een internationale cast van wereldklasse met elf verschillende nationaliteiten. Kunst-, stunt en freestyle-schaatsers, acrobaten, muzikanten en een komisch personage betreden hun nieuwe bevroren speeltuin vloeiend en op hoge snelheid. Ze tarten de wetten van de zwaartekracht op adembenemende wijze met nooit eerder vertoonde acrobatiek.



Volg het spannende verhaal over zelfontdekking rond hoofdpersonage Crystal, die in de wereld van haar eigen verbeelding verdwijnt. Ze zit niet lekker in haar vel en voelt zich onbegrepen. In een poging om te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit, waagt ze zich op een bevroren vijver. Als ze door het ijs zakt, belandt ze in een omgekeerde wereld die haar een weerspiegeling van zichzelf toont. Deze (zelf)reflectie leidt haar door deze nieuwe onderwaterwereld en wakkert haar creativiteit en zelfvertrouwen aan. Terwijl Crystal haar reis voortzet, vindt ze de kracht terug om als herboren terug te reizen naar de realiteit.

SHOW DATA:

Donderdag 22 september, 20.00 uur

Vrijdag 23 september, 20.00 uur

Zaterdag 24 september, 16.00 uur

Zaterdag 24 september, 20.00 uur

Zondag 25 september, 12.30 uur

Zondag 25 september, 16.00 uur



TICKET INFO:

Kaarten voor CRYSTAL zijn te koop via Ticketmaster.nl.

Entree vanaf € 40,70 (incl. servicekosten).