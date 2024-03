Citroen en limoen: wat is het verschil?

Citroen en limoen worden op dezelfde manier in de keuken gebruikt. Met hun zure frisheid geven ze zoete en hartige gerechten, maar ook drankjes net dat beetje extra. Maar hoe verschillen de citrusvruchten?

Lees ook: 7 voordelen om de dag te starten met citroenwater

De buitenkant

Van buitenaf zijn de vruchten moeilijk te verwarren: de citroen is groen als hij onrijp is en wordt geel als hij rijpt. Een rijpe limoen heeft daarentegen een groene schil; een gelige verkleuring duidt op overrijpheid. Hoewel de limoen aanzienlijk kleiner is dan de citroen, is het sapgehalte van het vruchtvlees twee keer zo hoog (54% tot ongeveer 25%).

De binnenkant

Ook in de interne waarden zijn er verschillen: de citroen bevat iets meer vitamine C dan de limoen (51 mg tot 45 mg per 100 g). Het bevat aanzienlijk meer kalium en magnesium, terwijl kalk hoger scoort als het gaat om calcium, vitamine E en foliumzuur. Qua aroma maakt de limoen indruk met een lichtzure specerij, terwijl het gele zusje vooral verfrissend zuur smaakt.

De oorsprong

Citroenen komen waarschijnlijk oorspronkelijk uit Pakistan en India en groeien aan groenblijvende bomen. De ronde tot ovale vrucht bereikte het Middellandse Zeegebied via handelsroutes via het Midden-Oosten. Het fruit dat bij ons verkrijgbaar is, komt meestal uit Spanje of Italië. De limoen daarentegen komt oorspronkelijk uit Maleisië en is minder robuust vanwege de dunnere schil. Terwijl de citroen het beste enkele weken op een koele, donkere plaats bij zo’n 10-15 graden Celsius kan worden bewaard, houdt de limoen van temperaturen tussen de 8-10 graden Celsius. Op deze manier gaat het ook een paar weken mee, maar droogt sneller uit.

Lees ook: De gezondheidsvoordelen van sinaasappels

Gebruik van de citrusvruchten

In de keuken worden citroenen en limoenen gebruikt om saladedressings, sauzen en desserts op smaak te brengen. De onbehandelde geraspte schil geeft zoete gebakjes zoals koekjes en taarten een aangenaam frisse toets. Terwijl limoen een populaire vervanger is voor azijn in de Mexicaanse keuken, is citroen vooral geschikt voor Britse “Lemon Curd”, (citroenmousse, gelei en jam). In de wintermaanden wordt een ‘hete citroen’ met honing aanbevolen om verkoudheid te voorkomen, omdat deze voldoende vitamine C uit de citroen en ontstekingsremmende stoffen uit de honing bevat. Omdat de vitamine gevoelig is voor hitte, mag de drank niet te heet worden bereid.