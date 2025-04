Alles over citroengras

Laatst geüpdatet op april 9, 2025 by Redactie

Citroengras maakt in veel Aziatische landen deel uit van de dagelijkse keuken. De delicate stengels geven curry’s, pastagerechten, soepen, salades, sauzen en marinades een frisse citrussmaak zonder de smaak te overheersen. Citroengras past zich subtiel aan andere kruiden zoals gember aan en past ook prachtig bij kokosmelk, gevogelte, vis en zeevruchten. Zelfs desserts zoals ijs, crèmes en gebak krijgen een exotisch tintje met de keukenkruiden.

Oorsprong

Citroengras is een rietachtige vaste plant uit de zoetgrasfamilie en komt oorspronkelijk uit de tropen van Azië. De plant komt vooral voor in Vietnam, Thailand en Indonesië. Het groeit als een plukje en wordt tot anderhalve meter hoog, waarbij het onderste deel is verdikt tot een zogenaamde bol. Ze hebben een citrussmaak te danken aan essentiële oliën. Citroengras heeft zich ook in de natuurgeneeskunde bewezen. Er wordt gezegd dat het antibacterieel en ontstekingsremmend werkt en wordt onder andere gebruikt bij verkoudheid en maagklachten.

Gebruik

In de keuken kan citroengras eenvoudig worden bereid. Maak eerst de stelen schoon onder stromend water en schud ze droog. Snijd vervolgens de buitenste, harde bladeren, de droge bladpunten en het houtachtige uiteinde weg. Snijd nu de zachte binnenkant in dunne plakjes of hak ze fijn. Het aroma is bijzonder intens wanneer het citroengras rauw over het voedsel wordt gestrooid.



Je kunt de stelen ook koken en ze voor het serveren verwijderen. Snijd het citroengras in de lengte doormidden en druk het met de achterkant van een mes of klop zacht om de essentiële oliën vrij te maken. Door de hitte gaat echter een deel van het aroma verloren. Overigens zijn de stelen ook een verfijnde spies voor het grillen en braden van garnalen, vis en vlees. Probeer ook citroengrasthee. Bereid een steel per kopje (200 ml) zoals beschreven, giet er kokend water overheen en laat het goed trekken, verwijder het citroengras en geniet ervan. In de zomer is de thee ook ijskoud lekker.

Verkrijgbaarheid

Wie citroengras in de keuken wil gebruiken, vindt wat hij zoekt in goed gesorteerde supermarkten en Aziatische winkels. Het kruid is ook verkrijgbaar in diepgevroren, als pasta of poeder, maar vers smaakt het het lekkerst. Jonge, delicate vaste planten zijn de beste keuze bij het kopen, omdat grote en oudere planten gemakkelijk stro worden. De bladeren moeten sappig, lichtgroen zijn, zonder donkere plekken en niet uitgedroogd. Verse producten zijn enkele weken houdbaar in het groentevak van de koelkast, gewikkeld in keukenpapier.