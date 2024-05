Clay And Glow 10% Niacinamide Serum

Laatst geüpdatet op mei 27, 2024 by Redactie

Stel je een huidverzorgingsoplossing voor die niet alleen van je huid houdt, maar ook precies begrijpt wat je huid nodig heeft. Tel daarbij een eindeloze glow en een begeerlijke roze verpakking op en je krijgt het nieuwe 10% Niacinamide serum van Clay And Glow geformuleerd met een krachtige mix van 10% Niacinamide en 1% Hyaluronzuur. Niacinamide is een perfect ingrediënt voor het kalmeren van de geïrriteerde huid, het verminderen van roodheid en het in balans houden van de olieproductie, het voorkomen van puistjes en het vervagen van pigmentvlekken. Er is een maar… een hele positieve, want de magie houdt daar niet op!

Het 10% Niacinamide serum: een power formule

Aan de formule van het serum zijn Hyaluronzuur, panthenol en allantoïne toegevoegd, die hun krachten bundelen om de huid te overspoelen met intense hydratatie, waardoor deze onweerstaanbaar zacht aanvoelt. De toevoeging van Marshmallow Wortel extract zorgt voor een extra laag verzachting. Het serum is ontworpen om harmonieus aan te sluiten bij alle huidtypes en is de perfecte bondgenoot voor je huidverzorgingsroutine. Het zorgt ervoor dat je huid er niet alleen glowy uitziet, maar ook gevoed en verzorgd wordt.

HET MAGISCHE NIACINAMIDE

Niacinamide, ook wel bekend als vitamine B3, is een veelzijdig huidverzorgings- ingrediënt dat geschikt is voor dagelijks gebruik en alle huidtypes en leeftijden. Het helpt de talg-/olieproductie van je huid te verminderen, wat vooral nuttig is voor de huid die gevoelig is voor onzuiverheden. Niacinamide helpt ook hyperpigmentatie en fijne lijntjes te verminderen, terwijl het je huid hydrateert en je huidbarrière gezond en, minstens zo belangrijk, gelukkig houdt!

De facts & figures van het 10% Niacinamide serum op een rijtje:

• Kalmeert de geïrriteerde huid

• Vermindert en voorkomt hyperpigmentatie

vlekken en puistjes

• Reguleert de talgproductie

• Hydrateert de huid diep

• Versterkt de huidbarrière

• Voor dagelijks gebruik

• Veganistisch & Cruelty-free (goedgekeurd door PETA)

• Bevat 10% Niacinamide & 1% hyaluronzuur met hoog

en laag moleculair gewicht

• Gemaakt in Nederland



Clay And Glow 10% Niacinamide Serum – Prijs: 27 ML€ 29,95