Zeg hello glow tegen Clay And Glow’s nieuwste familie uitbreiding: de BHA/AHA Exfoliant! De community vraagt al heel lang om exfoliërende producten en bij Clay And Glow zijn ze het er helemaal mee eens: exfoliëren is een essentiële stap in je huidverzorgingsroutine om een geweldige glow te creëren. En laat dat nou precies zijn waar Clay And Glow met elk product op uit is.

Clay And Glow BHA/AHA Exfoliant

Krachtig maar zacht, geschikt voor iedere huid. Het is Clay And Glow’s credo vanaf de eerste lancering. De nieuwe BHA/AHA exfoliant gebruikt dan ook een mix van krachtige ingrediënten zoals 2% salicylzuur en 1% natuurlijke AHA’s om je huid helderder en gladder te maken aangevuld met Glycerine en Kamille-extract om ervoor te zorgen dat de formule mild genoeg is voor de wat meer gevoelige huid. De BHA/AHA-exfoliant geeft je de meest glowing huid ooit! Het verwijdert dode huidcellen, vermindert mee-eters en verbetert de algehele textuur van je huid. Als dat geen win-win-win-win situatie is.

De voordelen nog eens op een rijtje:

• Verwijdert dode huidcellen: De combinatie van salicylzuur en natuurlijk AHA-complex verwijdert dode huidcellen effectief en zorgt voor een frisser en stralend huidoppervlak.

• Vermindert mee-eters en ontstopt poriën: Dankzij de exfoliërende eigenschappen helpt deze behandeling mee- eters te verminderen en poriën te ontstoppen, waardoor toekomstige puistjes worden voorkomen.

• Verbetert de huidtextuur: Bij regelmatig gebruik, kan deze exfoliant de huidtextuur verfijnen en gladder maken. Ruwe plekken en oneffenheden worden hierbij geleidelijk verminderd.

• Kalmerend en verzachtend: door de toevoeging van kamille recutita bloemextract, kalmeert deze exfoliant ontstekingen, roodheid en zwellingen, waardoor het ideaal is voor de gevoeligere huid.

• Hydratatie en bescherming: Glycerine houdt vocht vast en voorkomt uitdroging na het exfoliëren. Het versterkt ook de huidbarrière, waardoor je huid soepel, gehydrateerd en beschermd is.

THE NUMBERS & FACTS:

• Dermatologisch getest

• Veganistisch & Cruelty-free (goedgekeurd door PETA)

• Bevat 2% salicylzuur (BHA)

• Bevat 1% natuurlijk AHA-complex, bestaande uit

citroenzuur, wijnsteenzuur en melkzuur

• Bevat glycerine en kamille-extract

• Gemaakt in Nederland

Hoe past het in de immer groeiende Clay And Glow routine?

STAP 1: Schuimende Micellaire make-up verwijderaar

STAP 2: Triple AHA Straw-jelly reiniger

STAP 3: BHA/AHA Exfoliant

STAP 4 (OPTIONEEL): Breng het Vitamince C of Retinol Night Serum aan STAP 5: Hydraterende Moisturizer

STAP 6: SPF 30 (heel belangrijk voor overdag)

Een nieuw niveau van Glow unlocked. Met Clay And Glow’s nieuwste BHA/AHA Exfoliant, verkrijgbaar vanaf 30-03-2024 voor €32,95 bij o.a. iciparisxl.nl.