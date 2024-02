Laatst geüpdatet op februari 22, 2024 by Redactie

Zeg hello glow tegen Clay And Glow’s meest gevraagde product: de Peptide Lip Oil. Huidverzorging, maar dan voor je lippen. De Clay And Glow community vraagt al heel lang om lipproducten, en als de community ergens om vraagt, dan beantwoordt Clay And Glow deze! Het team heeft de tijd genomen om de formule te perfectioneren, omdat ze een product wilden maken dat een geweldige glow geeft en tegelijkertijd voedend en verstevigend is. Met de Clay and Glow Peptide Lip Oil zeg je vaarwel tegen fijne lijntjes, droge en doffe lippen, en welkom tegen vollere kissable lips.

Probleemoplossende huidverzorging but make it cute

Bij Clay And Glow draait alles om het maken van probleemoplossende huidverzorging, maar dan op de meest cute (lees: millennial pink) manier mogelijk. Met deze nieuwe lancering gaat het wederom om geavanceerde huidverzorging, maar ditmaal voor de lippen. Daarom zit de Peptide Lip Oil vol met ingrediënten die de lippen verzorgen, plumpen en tegelijkertijd een geweldige glow geven.

De ingrediënten die deze lipolie uitzonderlijk maken:

• Peptiden: Deze kleine maar machtige moleculen zijn het geheim achter de plumping magie. Peptiden staan bekend om hun vermogen om de collageenproductie te stimuleren, wat kan resulteren in volle, weelderige lippen.

• Squalaan: Squalaan is een natuurlijk verzachtend middel afkomstig van olijven dat veel lijkt op huideigen talg. Hierdoor is het een uitstekende vochtinbrenger voor je lippen. Het vormt een beschermende barrière die vocht insluit en uitdroging voorkomt, schrale of uitgedroogde lippen zijn niet meer aan de orde!

• Vitamine E: Net als bij Clay And Glow’s nieuwe Retinol Serum speelt vitamine E een cruciale rol in de Peptide Lip Oil. De antioxiderende eigenschappen beschermen de tere huid van de lippen tegen de schadelijke effecten van vrije radicalen.

De feiten over de Lip Oil op een rijtje:

• ● Dermatologisch getest

• ● Veganistisch en dierproefvrij (goedgekeurd door PETA)

• ● Bevat Squalaan voor hydratatie

• ● Vitamine E voor voeding

• ● Bevat VolulipTM Peptide voor een plumping effect, anti-aging en hydratatie • ● Gemaakt in Nederland

• ● 25,95 EU

Bye bye droge lippen en hey hallo plump lips you want to kiss. De Peptide Lip Oil maakt de Clay And Glow Skincare Routine compleet!

Prijs €25,95 8 ml Verkrijgbaar bij o.a. Iciparisxl.nl.