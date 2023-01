Clean Beauty – wat is het eigenlijk?

Laatst geüpdatet op januari 25, 2023 by Redactie

Een van de nieuwste beauty trends van de afgelopen jaren heet Clean Beauty en betekent cosmetische producten die zijn vervaardigd met behulp van cleantech-processen. Talloze cosmeticamerken en een aantal beroemdheden op hun sleeptouw zijn op de “clean trein” gesprongen. Ze promoten niet langer alleen natuurlijke cosmetica, maar producten waarin enkele eenvoudige biologische ingrediënten op wetenschappelijke basis in vitro zijn versterkt.

Wat is Clean Beauty?

Clean Beauty betekent niets anders dan dat gecertificeerde werkzame stoffen uit de natuur in het laboratorium versneld of versterkt worden in hun werking. Clean Beauty producten combineren daarom twee voorheen tegengestelde filosofieën – cosmeceuticals, verzorgingsproducten met actieve ingrediënten uit de reageerbuis, die in de jaren negentig de non-plus-ultra waren op de populariteitsschaal, met puur natuurlijke cosmetica, die gestaag aan populariteit winnen sinds de jaren tachtig. Dat verklaart de onderdelen van de naam: Clean-Tech.

Lees ook: Waarom kiezen voor geurvrije producten voor de gevoelige huid

De groeiende populariteit van Clean Beauty komt overeen met het kritische bewustzijn dat mensen hebben ontwikkeld ten opzichte van cosmetische verzorgingsproducten en ook voedsel. Ze stellen de ingrediënten in hun huidverzorging in vraag zoals ze hun eten in twijfel trekken. Maar natuurlijke cosmetica van de conventionele soort is niet genoeg voor hen. Clean Beauty’s willen de best mogelijke effectiviteit uit natuurlijke stoffen halen – maar niet tegen elke prijs. De “clean” staat voor “vrij van”. Over het algemeen afgekeurd bij Clean Beauty, b.v. milieuonvriendelijke, niet in water oplosbare minerale oliën, die ook de poriën verstoppen, synthetische geurstoffen, siliconen of de conserveermiddelen parabenen, die een ongunstige werking zouden hebben op het menselijke endocriene systeem.

Enkele ingrediënten zijn qua effectiviteit geoptimaliseerd

Een ander kenmerk van cleantech beautyproducten is dat de lijst met ingrediënten relatief kort is. De fabrikanten zijn ervan overtuigd dat in dit geval minder meer is. Maar het weinige is geoptimaliseerd met wetenschappelijke knowhow. Zo is er bijvoorbeeld een verschil tussen het gebruik van hoog-, midden- of laagmoleculair hyaluronzuur in een product. Een groot molecuul hyaluronzuur kan het huidoppervlak niet binnendringen en blijft op het huidoppervlak liggen, waardoor het minder effectief wordt. Hyaluronzuur met een laag molecuulgewicht kan echter dieper in de huid doordringen en daar het vochtgehalte verbeteren. De overeenkomstige verfijning van de moleculen is technisch complex. Daarnaast is de ontwikkeling van cleantechprocessen tijdrovend. Het is bijvoorbeeld tijdrovend om de juiste concentratie van een natuurlijke verbinding te bepalen, zodat het gewenste effect optimaal is zonder het ingrediënt te oververwerken. Beide komen terug in de prijs. Maar voor degenen die de modewoorden duurzaam, veganistisch, natuurlijk of biologisch in hun vocabulaire hebben opgenomen, is Clean Beauty zeker de prijs waard.