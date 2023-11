Laatst geüpdatet op november 7, 2023 by Redactie

Clinique lanceert een nieuwe limited edition-verpakking van Almost Lipstick in Black Honey ter ere van de komende feestdagen. Geïnspireerd door de buitenaardse schittering van het noorderlicht, zal deze iconische lippenstift voor een beperkte tijd verkrijgbaar zijn in een speciale verpakking vol glitter. Dit verzamelobject in beperkte oplage weerspiegelt het optimisme en de magie van de feestdagen en herinterpreteert de strakke buitenkant van de cultklassieker, terwijl het dezelfde iconische tint levert.



Geprezen als de zwarte coltrui onder de lipkleuren, blijft Black Honey een unieke constante als die ene kleur die er bij iedereen anders uitziet, wat de natuurlijke lipkleur verbetert met een glossy, opbouwbare glans. Clinique Almost Lipstick in Black Honey laat individuele beauty doorschijnen, het enige verschil is jij.

Black Honey

Black Honey is al sinds de introductie in 1971 een geliefde favoriet en heeft een trouwe aanhang gekregen vanwege zijn veelzijdigheid. Aanvankelijk uitgebracht in een glanzende pot, werd Black Honey vervolgens in 1989 opnieuw vormgegeven naar de huidige versie als Almost Lipstick in een slanke zilveren buis. Gemakkelijk te gebruiken onderweg, Black Honey blijft de

perfecte tint. Clinique’s Black Honey heeft zijn iconische status verder versterkt en heeft recentelijk nieuwe fans bereikt met zijn viraliteit op sociale media, waarmee de nadruk werd gelegd op zijn vermogen om de test van tijd te doorstaan van generatie op generatie.



Adviesverkoopprijs: € 39,00

Vanaf november 2023 verkrijgbaar bij de Bijenkorf en de website van Clinique (clinique.nl).