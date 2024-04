Clinique High Impact Shadow Play Shadow + Definer

Laatst geüpdatet op april 9, 2024 by Redactie

Clinique introduceert de High Impact Shadow Play Shadow + Definer: Een oogschaduw met twee uiteinden met twee veelzijdige tinten en formules in één tool om altijd en overal volle ooglooks te creëren. De romige krijttextuur aan één kant glijdt soepel over de oogschaduw, is opbouwbaar en gemakkelijk te blenden om de perfecte oogschaduwbasis met een satijnen finish te creëren.

Aan de andere kant definieert, omlijnt en voegt het rijke, zachte poeder direct een dimensie toe aan de ogen met intense, poedervormige pigmenten om een verscheidenheid aan geperfectioneerde, afgewerkte looks te creëren. De ingebouwde sponsapplicator omlijnt, definieert en voegt drama toe om binnen enkele seconden een indrukwekkende look te creëren.



Verkrijgbaar in 10 perfect samengestelde kleurparen, ontworpen voor alle huidtinten.

Hoe te gebruiken:

Gebruik van krijt: Houd de dop stevig vast en trek voorzichtig om deze te verwijderen. Draai de cilinder iets omhoog, zodat de punt van het krijtje zichtbaar wordt. Breng naar wens aan op het ooglid, bovenste wimperlijn en onder de onderste wimperlijn. Om te sluiten schuif je de dop op het krijtje totdat je een duidelijke klik hoort.

Poedergebruik: Schroef de dop los. Gebruik een sponspunt om poederschaduw naar wens op het ooglid aan te brengen, inclusief ooglid, bovenste wimperlijn en onder de onderste wimperlijn. Om de spons met poederschaduw te herladen, plaats je hem opnieuw in de dop. Om te sluiten, schroef je de dop totdat deze goed aansluit.

Kan in lagen of alleen worden gebruikt. Veel plezier en speel op jouw manier.

Het verhaal achter High Impact Shadow Play Shadow + Definer

Eén stick. Twee trucjes. Grenzeloos uiterlijk. Deze oogschaduwstick met twee uiteinden heeft een romige oogschaduw en een poederdefinition, perfect gecombineerd om in een oogwenk volle ooglooks te creëren – geen penseel nodig. Komt binnen

10 perfect samengestelde kleurparen. Van zachte neutrale tinten tot opvallende blauwtinten: er zijn tinten voor alle stemmingen en gelegenheden.



Clinique High Impact Shadow Play Shadow + Definer is verkrijgbaar bij o.a. iciparisxl.nl en debijenkorf.nl. Adviesverkoopprijs €37.