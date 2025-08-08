Clinique Nude Honey Pop Lip + Cheek Oil

Laatst geüpdatet op augustus 8, 2025 by Redactie

Clinique Honey gaat nude. Een verrassend flexibele nude in twee geliefde Clinique-formules.

De Nude Honey Almost Lipstick is de perfecte mix van warme en koele pigmenten die zich vermengen met je eigen liptint om een nude te creëren die uniek is voor jou.

De formule. Iconische balsem-ontmoet-lippenstiftformule die transparant en in laagjes aan te brengen is voor meer intensiteit. Verzachtende formule met 95% verzorgende ingrediënten. Draag hem alleen of over een lipliner of andere lipstick. Hij is zeer vergevingsgezind – je hebt zelfs geen spiegel nodig om hem aan te brengen.

Nude Honey Clinique Pop Lip + Cheek Oil

Een twee-in-één getinte olie die een dauwige Nude Honey-tint geeft aan lippen en wangen. Geeft zowel een lichte kleur als een natuurlijke, dauwige look.



De formule. Een voedende mix van saffloerolie, jojobaolie, olijfolie, castorolie en zonnebloemolie verzorgt de lippen. Werkt ook als een dauwfrisse blush voor de wangen.



Beide producten zijn verkrijgbaar bij alle verkooppunten en bij iciparisxl.nl.

Adviesprijzen:

– Nude Honey Almost Lipstick €29,-

​- Nude Honey Clinique Pop Lip + Cheek Oil €30,50