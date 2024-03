Laatst geüpdatet op maart 29, 2024 by Redactie

Clinique vindt Glow opnieuw uit met Sun-Kissed Face Gelee: de multitaskende teintcompagnon voor een stralende huid. Dit nieuwe wonder uit het make-upassortiment van Clinique is ontworpen om moeiteloos een natuurlijke glans aan je huid te geven, waarbij veelzijdigheid centraal staat. Het is meer dan alleen een bronzer. Deze lichtgewicht, verfrissende formule is een echte multitasker voor de huid. Verrijkt met hydraterende ingrediënten, glijdt deze smeltende gelee over de huid en laat een subtiele sluier van kleur en stralende glans achter. De unieke geltextuur zorgt voor een aangenaam verkoelend gevoel bij het aanbrengen, terwijl de levendige pigmenten naadloos met de huid versmelten voor een natuurlijke en stralende finish.

Dit veelzijdige product kan op meerdere manieren worden gebruikt om je teint te verbeteren. Gebruik het om de contouren van je gezicht vorm te geven en te definiëren, een vleugje kleur aan je wangen toe te voegen, of zelfs als lichtgevende basis onder je foundation voor een natuurlijke, van binnenuit verlichte gloed.



Wat je voorkeur ook is, met de Clinique Sun-Kissed Face Gelee kun je je look aanpassen aan jouw wensen, van subtiel tot krachtig.



Verkrijgbaar bij o.a. iciparisxl.nl en Bol.com voor € 37.