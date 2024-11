“Cloud Skin” – een frisse, bijgewerkte manier om matte make-up te dragen

Laatst geüpdatet op november 6, 2024 by Redactie

In de steeds veranderende wereld van beauty komen en gaan nieuwe trends. Een trend die consistent populair is geworden, is “Cloud Skin”. Denk aan zachte, donzige wolken met glinsteringen van zonnestralen die erdoorheen schijnen. Als je op zoek bent naar een gladde, matte finish die je toch die van binnenuit verlichte gloed geeft, dan is deze trend je beste vriend.

Wat is Cloud Skin?

Cloud skin is een frisse kijk op make-up die elementen uit de late jaren 2010 en vroege jaren 2020 combineert. Het introduceert de matte look opnieuw, terwijl het een subtiel, natuurlijk uiterlijk behoudt. Het doel hier is om van binnenuit te stralen, waarbij het belang van huidverzorging wordt benadrukt. Het draait allemaal om het omarmen van de natuurlijke schoonheid van je huid.

Wie omarmt deze trend?

Cloud skin heeft social media, met name TikTok, stormenderhand veroverd. Hoewel het een breed scala aan beautyliefhebbers aanspreekt, is het vooral populair bij Gen Z, en ook Millennials springen erop in. Deze trend biedt beautymerken een unieke kans om producten te creëren die helpen om die frisse, gefilterde look in het echte leven te bereiken.

Huidvoorbereiding is essentieel

Om de cloud skin look te krijgen, moet je prioriteit geven aan huidvoorbereiding. Ongeacht je huidtype is hydratatie cruciaal. Vooral droge huidtypes hebben extra verzorging nodig om die stralende uitstraling te behouden. Investeer in hydraterende producten die je huid voeden voordat je make-up aanbrengt. Hydrateren is essentieel, vooral in lage luchtvochtigheid of koude klimaten, waar matte make-up vlekkerig kan worden op een droge huid.

De juiste primer kiezen

De juiste primer kan een wereld van verschil maken bij het bereiken van die gladde, wazige look. Als je streeft naar een subtiele gloed. En als je nog niet helemaal klaar bent om je te committeren aan een matte foundation, kies dan voor een matterende, vervagende primer gecombineerd met wat poeder – de laatste sleutel tot je cloud skin look.

Huidgezondheid op de eerste plaats

De kern van de cloud skin trend is een focus op huidgezondheid. Het doel is niet alleen een gladde en matte uitstraling; het gaat om het voeden van je huid en het omarmen van je natuurlijke uitstraling. Maak je huidverzorgingsroutine een prioriteit en zorg ervoor dat je huid goed gehydrateerd is. Zoek naar make-upproducten die zijn doordrenkt met ingrediënten die je huid de hele dag laten stralen.

Hoe je de look bereikt