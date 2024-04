Coachella2024: ontdek wat er gebeurt op het spraakmakende festival met TikTok

Laatst geüpdatet op april 16, 2024 by Redactie

Het star-studded spektakel genaamd The Coachella Valley Music and Arts Festival, of kort gezegd Coachella (@coachella), is afgelopen weekend losgebarsten in Californië. Met een ongekende line-up, adembenemende festivaloutfits en smakelijke culinaire hoogstandjes. Als Amerika’s bekendste festival van het jaar, is #Coachella2024 niet alleen een muzikaal extravaganza, maar ook een bakermat van trends en hoogtepunten die de wereld veroveren via TikTok. Met een indrukwekkende 5,9K aan TikTok posts en 99 miljoen views in de 7 dagen vóór de ‘Influencer Olympics’ überhaupt begonnen, blijft #coachella ook na Weekend 1 trending (736M views). Wat was hot en wat was not? TikTok Nederland blikt terug op de trends en hoogtepunten van afgelopen weekend, zodat je klaar bent om het beste uit Weekend 2 te halen.

Artiesten – deze moét je zien

Het ‘Artist Performances’ concept is een trending onderwerp op TikTok, waar Creators hun favoriete artiesten in de schijnwerpers zetten en discussiëren over optredens. Van #settimes tot #lanadelrey, TikTok bruist van de opwinding rondom de line-up van #Coachella2024. Louis Levanti (@louislevanti) speculeerde bijvoorbeeld al lang voordat het festival begon over de headliners, en brengt je op de hoogte van alle ‘Coachella Essentials’: what to know, and what to bring.



Er zijn dit jaar 3 Nederlandse performances van de partij; DJ-duo ANOTR (@anotrmusic), techno-talent Kevin de Vries (@kevindevriesmusic) en Edison-winnaar Reinier Zonneveld (@reinierzonneveldofficial). Zeker een bezoekje waard op beide vrij- en zaterdagen!



Het eerste weekend van #Coachella zorgde voor veel opwinding, voornamelijk door de verrassende samenwerking tussen supersterren Billie Eilish en Lana Del Rey. Hun uitvoering van “Video Games” was een hoogtepunt waar fans menig TikTok over posten. Maar ook de aanwezigheid van Sabrina Carpenter en haar vriend Barry Keoghan wist de aandacht te trekken. Tijdens Carpenter’s (eerste Coachella!) optreden stond niet alleen zijzelf in de schijnwerpers – onder andere door haar ondertussen geliefde, custom Nonsense outro – maar ook Keoghan, die vol enthousiasme vanuit het publiek toekeek.



Tijdens #Coachella2024 was er ook een memorabele primeur; het optreden van Doja Cat schreef geschiedenis doordat zij als eerste vrouwelijke rapper ooit, het jaarlijkse muziekfestival headlinede. Haar performance was een ware sensatie, gevuld met haar meest iconische hits en opvallende avant-gardistische looks. Vooral haar nummer “Demons”, met een spectaculaire intro, wordt veelvuldig gedeeld op TikTok, resulterend in de trending hashtag #dojacat.

#Coachellafashion – omarm de stijl

Op TikTok delen Creators hun tips and tricks voor de perfecte festivaloutfit. Benieuwd naar de Coachella Fashion van 2024? Coachella veteranen Alisha Marie (@alishamarie) en Maeve Reilly (@maevereilly) voorspelden trends zoals de ‘Gladiator Goddess-look’ en de Micro Mini Short. Kwamen hun voorspellingen uit tijdens Weekend 1?



Absoluut! Het trending concept ‘Coachella Outfits’ illustreert dat de Mini Micro short én rok niet te missen zijn. Gecombineerd met een brede riem vormen ze de essentiële basis voor talloze Coachella-outfits, zowel voor festivalgangers als voor de outfits van beroemdheden. De Coachella Street Style bestaat dit jaar ook uit cowboy boots, denim cut-offs, and macrame galore – een stof die wordt gemaakt door knopen in een decoratief patroon te leggen.

Nederlandse Creators om in de gaten te houden

Voornamelijk opvallend was Nederlands kledingmerk LOAVIES, dat met een groot aantal Creators naar het festival ging. Onder andere Jade Anna, Nina Houston, Joy en de Bellod-zusjes namen ons mee in hun ‘Get ready with me’-content, en ‘Outfit of the Day’-videos.

#Foodtok – what’s cooking?

De culinaire ervaring op Coachella is net zo opmerkelijk als de muziek. Met 12 gebieden verspreid over het terrein en de campings, biedt Coachella 2024 een scala aan eet-opties die zelfs de beste restaurants in LA evenaren. TikTokker Adrian (@eatwithadrian) heeft bijvoorbeeld voorafgaand aan het spektakel al een bezoekje gebracht aan Montys Good Burger (@montysgoodburger), die hun smakelijke plantaardige burgers dit jaar wederom op het festival serveren.



Was Montys ook tijdens het festival zo populair op TikTok? Zeker weten! Ashley, beter bekend als @ashyizzle, prees de honingmosterdhapjes, maar gaf ook andere restaurants positieve beoordelingen. Bovendien deelden veel Creators via Coachella Food tips over hoe je geld kunt besparen door zelf boodschappen mee te nemen naar de camping en lieten ze zien welke heerlijke gerechten je daarmee kunt bereiden.

Of je nu op zoek bent naar de laatste modetrends, smakelijke eetopties of de beste artiesten, Coachella 2024 op TikTok heeft het allemaal. Volg #Coachella2024 voor de laatste updates en bereid je voor op een onvergetelijk tweede festivalweekend!