Coca-Cola en OREO worden ‘besties’ met Limited-Edition zero sugar

Laatst geüpdatet op augustus 14, 2024 by Redactie

De merken Coca-Cola en OREO hebben de handen ineengeslagen als ‘besties’ om een exclusief product in beperkte oplage te creëren: Coca-Cola OREO zero sugar Limited Edition. Deze vriendschap wordt niet alleen gevierd met een unieke en tijdelijke Coca-Cola zero sugar smaak, maar er zullen ook verschillende digitale -en fysieke ervaringen gepaard gaan met de lancering.



De samenwerking draait om het vieren van vriendschap. Beste vrienden oftewel ‘Besties’ nemen vaak eigenschappen van elkaar over, waardoor ze elkaar versterken. De merken OREO en Coca-Cola zijn op vele manieren speels met elkaar verbonden. Nu ze de ultieme smaakbeleving aanbieden, kunnen fans voor een beperkte tijd genieten van het iconische duo met hun eigen vrienden.



“Het combineren van de twee iconische merken is misschien onverwacht, maar voelt heel goed omdat we op veel manieren op elkaar lijken”, zegt Oana Vlad, Senior Director, Global Strategy bij The Coca-Cola Company. “Het is een unieke samenwerking voor beide merken en we zijn verheugd dat onze nieuwe producten vrienden over de hele wereld samenbrengen voor geweldige ervaringen en momenten met elkaar.”



“Bij OREO streven we naar nieuwe manieren om consumenten te prikkelen en met deze samenwerking hebben we de lat nog hoger gelegd,” zegt Eugenia Zalis, Global Head of Marketing and Brand voor OREO, Mondelez International. “De samenwerking tussen OREO en Coca-Cola is een unieke manier om onze fans te verenigen en de kracht van verbondenheid en saamhorigheid te vieren. We kunnen niet wachten om de reactie op de campagne te zien en hopen dat fans enthousiast zijn om deze nieuwste draai aan twee klassiekers te ervaren.”

Digitale en fysieke ervaringen

De limited edition Coca-Cola zero sugar gaat gepaard met digitale -en fysieke ervaringen, waarbij fans worden uitgenodigd om de ‘Bestie Mode’ te activeren en een team te vormen met hun beste vrienden. In samenwerking met Spotify is een exclusief platform ontworpen genaamd ‘Bestie Mode Digital Experience’. Het platform biedt een unieke muziekervaring die is ontworpen om de muzieksmaak van vrienden te laten samenkomen en er vervolgens met elkaar van te genieten.



Eenmaal verbonden met een Spotify account, zullen fans vragen krijgen om te zien hoe hun muzieksmaak zich verhoudt tot die van hun beste vriend. Er wordt een afspeellijst gegenereerd met gecombineerde muziekvoorkeuren om samen naar te luisteren.

Verkrijgbaarheid en uniek design

Coca-Cola OREO zero sugar Limited Edition zal verkrijgbaar zijn in lokale supermarkten en buurtwinkels in deelnemende EU-markten vanaf donderdag 5 september.