Coldplay met Music Of The Spheres World Tour naar Nederland

Coldplay komt in 2023 terug naar Nederland! Op zaterdag 15 en zondag 16 juli geeft de band in het kader van de Music Of The Spheres World Tour twee concerten in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De kaartverkoop van beide optredens start op donderdag 25 augustus om 10.00 uur.

De ochtend nadat de band zegevierend hun zes uitverkochte avonden in Wembley Stadium in Londen afsloot, kondigt Coldplay nog veel meer Europese stadionconcerten aan voor hun Music Of The Spheres World Tour in de zomer van 2023. Met data voor eerste concerten in Portugal, Spanje, Italië, Zwitserland, Denemarken, Zweden en Nederland, maar ook shows in de Britse steden Manchester en Cardiff.



Sinds de band haar records brekende tournee afgelopen maart begon in Costa Rica werden meer dan vier miljoen tickets verkocht voor de concerten in Latijns Amerika, de VS en Europa, die jubelende recensies opleverden van zowel fans als critici; de eerder genoemde Wembley shows waren daarop geen uitzondering.



De tour werd ook geprezen om haar grensverleggende aantal duurzame initiatieven, zoals een show die wordt aangedreven door 100% duurzame energie op bijna alle locaties, het eerste tourwaardige batterijsysteem ter wereld (gemaakt van 40 elektrische BMW autobatterijen), elektrische fietsen en kinetische dansvloeren waarmee fans helpen om het concert aan te drijven, zonnepanelen en windturbines op elke concertlocatie, een belofte om de touruitstoot met 50% te verlagen, initiatieven om fans te motiveren met groen transport te reizen en één nieuw geplante boom voor elk verkocht ticket. Kijk voor alle informatie op sustainability.coldplay.com.



Voor de nieuwe tourdata werden al hints gegeven via Easter eggs in de bands nieuwe videoclip voor ‘Humankind’ (de single komt van hun nummer 1-album ‘Music Of The Spheres’) die vorige week uitkwam. Tot grote vreugde van de fans overal ter wereld die de band op de voet volgen, werden daarin ook al hints gegeven voor optredens in Zuidoost-Azië en Noord-Amerika.



Tickets voor de nieuwe Europese concerten gaan aanstaande donderdag 25 augustus om 10.00 uur lokale tijd in de verkoop. Alle details zijn te vinden op coldplay.com/tour.



COLDPLAY – MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR

15 en 16 juli 2023, Johan Cruijff ArenA, Amsterdam



Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €56,- (incl. servicekosten)



De kaartverkoop voor het concert start donderdag 25 augustus om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).



Klanten met een Vodafone abonnement en internet van Ziggo kunnen voor de start van de reguliere kaartverkoop al kaarten kopen in de Priority pre-sale vanaf woensdag 23 augustus 17.00 uur tot donderdag 25 augustus 9.30 uur.