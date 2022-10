Collageen: is het echt de game changer die je lichaam nodig heeft?

Collageen is overal: het internet staat er vol mee, influencers zijn er dol op en gezondheids- en wellnesswinkels verkopen het in verschillende formaten. Maar wat is collageen precies, en is het echt het geheim van een jeugdig leven?

Wat is collageen?

Hoewel veel mensen collageen associëren met een stralende huid, is collageen niet beperkt tot een jeugdige uitstraling. Collageen is een hard, onoplosbaar, vezelig eiwit dat een derde van het menselijk lichaam bedekt. Als het meest voorkomende eiwit in het lichaam, vormt collageen de structuur van je huid, spieren, botten, kraakbeen, ligamenten, bindweefsel en pezen.

Verschillende soorten collageen

Er zijn ongeveer 28 soorten collageeneiwitten in het lichaam, waarvan de typen I, II en III de meest voorkomende zijn. Elk type collageen speelt een andere rol in het lichaam. Van type I is bekend dat het huid, botten, ligamenten en pezen opbouwt; type II helpt bij het maken van kraakbeen – het flexibele weefsel tussen botten; en type III helpt bij het creëren van spieren en bloedvaten. Type I collageen verbetert de elasticiteit en hydratatie van de huid, Type II collageen ondersteunt de gezondheid van de gewrichten en Type III collageen werkt samen met Type I collageen om de gezondheid van de huid te bevorderen.

Voordelen van het toevoegen van collageen

Je lichaam produceert zijn eigen collageenvoorraad via fibroblasten – een type cel dat het lichaam helpt collageen en elastine te produceren. Naarmate je ouder wordt, verliest je lichaam ongeveer één procent van zijn collageenproductie per jaar. Als gevolg hiervan kiezen veel mensen voor collageensupplementen. Het toevoegen van collageen aan je dieet heeft veel voordelen, waaronder:

Behoudt de elasticiteit van huid

Bij het consumeren van gehydrolyseerd collageen bewegen de collageenpeptiden door de darmwand en het lichaam, waardoor de cellen uiteindelijk aminozuren krijgen. Deze aminozuren stimuleren het lichaam om collageen en andere moleculen te produceren die van nature de huid vormen. De peptiden kunnen de huid stimuleren om meer collageen aan te maken.

Beschermt gewrichten en bouwt spiermassa op

Het woord ‘collageen’ komt van het Griekse woord kola, wat zich direct vertaalt naar lijm, en omdat collageen bekend staat als de lijm die het lichaam bij elkaar houdt, helpt het de gewrichten te beschermen. Collageen is rijk aan de aminozuren die bekend staan ​​als glycine en proline, die nodig zijn voor het onderhouden en repareren van gewrichten, botten en pezen.

Collageen bevat de aminozuren arginine en glycine, die bouwstenen zijn voor creatine. Uit studie is gebleken dat mannen die lichaamsbeweging combineerden met een collageen supplement na de training meer spiermassa opbouwden dan degenen die oefenden en een placebo kregen.